Sunny 16.2 °C
C. 21.05
Akvelīna, Ernestīne, Ingmārs
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
PAR SVARĪGO
KARSTĀS TĒMAS
Ukraina Komentāri un viedokļi airBaltic ASV prezidenta vēlēšanas
SEKO MUMS
Reklāma
#armija #droni #ģeopolitika #karš #krievija #lidroboti #pašvaldības

NBS brīdina par iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā trešo dienu pēc kārtas

LETA/LASI.LV / Latvijas Mediji
2026. gada 21. maijs, 11:00
Klausies ziņu audio formātā
2026. gada 21. maijs, 11:00
Gaisa apdraudējumam pakļautie novadi.
Gaisa apdraudējumam pakļautie novadi.
Foto: Ekrānuzņēmums no mājaslapas "112.lv"

Nacionālie bruņotie spēki izplatījuši brīdinājumu par iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā, aicinot iedzīvotājus ievērot drošības pasākumus. Iespējams apdraudējums faktiski ir Daugavpilī, Ludzā, Rēzeknē, Krāslavā un citās šo novadu pilsētās.

Reklāma

Iedzīvotāji aicināti nekavējoties doties telpās, ievērot tā dēvēto divu sienu principu, kā arī aizvērt logus un durvis.

Tāpat iedzīvotāji tiek aicināti pievērst uzmanību apkārt notiekošajam un netuvoties zemiem lidojošiem, aizdomīgiem vai potenciāli bīstamiem objektiem. Šādu objektu pamanīšanas gadījumā jāzvana uz vienoto ārkārtas palīdzības numuru 112.

Brīdinājums liek pārtraukt domes sēdi

Šūnapraides paziņojums par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu ceturtdienas rītā pārtrauca Rēzeknes novada domes sēdi, novēroja aģentūra LETA.

Izskanot šūnapraides paziņojumam, sēdes dalībnieki vēl steidza nobalsot par izskatāmo 22. jautājumu. Vienlaikus tika norādīts, ka deputātiem un pašvaldības speciālistiem jādodas uz citu telpu, ievērojot divu sienu principu.

Pirms pārtraukuma deputāti arī sprieda, vai citā telpā var turpināt sēdi, ja tajā uzreiz nav iespējams nodrošināt sēdes tiešraidi. Izskanēja arī priekšlikums uzreiz noturēt sēdes telpā, kur divu sienu princips tiek ievērots.

Domes sēdes darba kārtībā iekļauti 58 jautājumi. Sēdes sākumā nolemts, ka deputāti skatīs jautājumu arī par Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu pamatskolas iekšējo reorganizāciju.

Aptuveni pēc 45 minūtēm sēde atsākta. Domes priekšsēdētājs Guntars Skudra (JV) skaidroja, ka deputāti ir pārvietojušies uz drošākām telpām un var darbu turpināt.

Kā ierasts šādos iespējama apdraudējuma gadījumos, ir

aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji.

NBS kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorē gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nekavējoši reaģēt uz potenciālu apdraudējumu, pauž NBS. Armija iepriekš ir pastiprinājuši pretgaisa aizsardzības spējas uz austrumu robežas, nosūtot papildu vienības.

Reklāma
Reklāma
Ieteiktie raksti

Gaisa apdraudējuma gadījumā nav automātiski jāveic iedzīvotāju, apmeklētāju vai skolēnu evakuācija no sabiedriskām ēkām, iepriekš atzina Krīzes vadības centrā (KVC).

Šādā situācijā galvenais ir nevis doties ārā, bet gan pēc iespējas ātri atrast drošāku vietu ēkā. Tāpat jāievēro divu sienu princips — proti, jāatrodas vietā, kur starp cilvēku no ēkas ārpuses atdala vismaz divas sienas. Tāpat jāaizver logi un durvis, jāattālinās no logiem, stiklotām virsmām un ārsienām, un jāseko atbildīgo dienestu norādījumiem, norādīja KVC.

"Rīcība gaisa apdraudējuma gadījumā atšķiras no ēkas evakuācijas trauksmes. Nav jāatstāj ēka, ja vien par to nav atsevišķu atbildīgo dienestu norādījumu vai pašā ēkā nav radies tiešs apdraudējums, piemēram, ugunsgrēks, ēkas bojājumi, sprādziena risks vai citi apstākļi, kuru dēļ uzturēšanās ēkā vairs nav droša," uzsvēra centrā.

Kritiskās infrastruktūras objekti un pamatpakalpojumu sniedzēji arī gaisa apdraudējuma gadījumā turpina darbu, ievērojot piesardzību un pielāgojot rīcību konkrētajai situācijai, uzsver KVC.

Vienlaikus

patlaban tiek izstrādātas vadlīnijas rīcībai gaisa apdraudējuma gadījumā.

Tās plānots publicēt tuvākajā laikā, un tās var tikt aktualizētas, mainoties riskiem vai parādoties papildu informācijai.

Arī trešdien un otrdien vairākos Latvijas novados Latgalē un Vidzemē iedzīvotāji saņēma šūnapraides brīdinājumus par iespējamo gaisa telpas apdraudējumu, turklāt vietām Latgalē pat divas reizes otrdienas laikā — ap pusdienas laiku un pievakarē. Nevienā no šiem gadījumiem drons Latvijā netika konstatēts.

Sabiedrībā un arī amatpersonu vidū ir raisījusies domapmaiņa, vai un kā būtu jāpilnveido rīcības algoritmi šādu regulāru brīdinājumu gadījumos, jo tie būtiski aptur sabiedrisko un ekonomisko dzīvi novados.

Tikmēr NATO Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātājs otrdien virs Igaunijas notriecis dronu, paziņoja Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs.

Līdzīgus šūnu apraides paziņojumus Latgales iedzīvotāji pēdējo mēnešu laikā saņēmuši arī iepriekš, un tie bijuši saistīti ar, visticamāk, Krievijas-Ukrainas karā iesaistīto dronu pietuvošanos vai ielidošanu Latvijas gaisa telpā. Vairākas reizes šādi droni Latvijas teritorijā ir arī sprāguši, tostarp 7. maijā tas notika maz izmantotā naftas bāzē Rēzeknē.

Cilvēki līdz šim šādos incidentos nav cietuši, bet pēdējais gadījums Rēzeknē noveda vispirms pie aizsardzības ministra un pēc tam arī visas Siliņas valdības krišanas. Patlaban notiek sarunas par jaunas valdības izveidi. Kamēr tā nav apstiprināta, darbu turpina Siliņas vadītais Ministru kabinets.

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Nedēļas abonements

Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.

10 raksti tikai par 0,50 €

  • Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
  • Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
  • Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus

Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.

Foto: Lasi.lv

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
  • Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu

 

Reklāma
Tēma
Valsts aizsardzība
Tēmturi
#armija #droni #ģeopolitika #karš #krievija #lidroboti #pašvaldības
Reklāma
Turpini lasīt
Reklāma
Reklāma
PAR SVARĪGO
Reklāma