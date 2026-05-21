NBS brīdina par iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā trešo dienu pēc kārtas

Nacionālie bruņotie spēki izplatījuši brīdinājumu par iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā, aicinot iedzīvotājus ievērot drošības pasākumus. Iespējams apdraudējums faktiski ir Daugavpilī, Ludzā, Rēzeknē, Krāslavā un citās šo novadu pilsētās.
Iedzīvotāji aicināti nekavējoties doties telpās, ievērot tā dēvēto divu sienu principu, kā arī aizvērt logus un durvis.
Tāpat iedzīvotāji tiek aicināti pievērst uzmanību apkārt notiekošajam un netuvoties zemiem lidojošiem, aizdomīgiem vai potenciāli bīstamiem objektiem. Šādu objektu pamanīšanas gadījumā jāzvana uz vienoto ārkārtas palīdzības numuru 112.
Brīdinājums liek pārtraukt domes sēdi
Šūnapraides paziņojums par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu ceturtdienas rītā pārtrauca Rēzeknes novada domes sēdi, novēroja aģentūra LETA.
Izskanot šūnapraides paziņojumam, sēdes dalībnieki vēl steidza nobalsot par izskatāmo 22. jautājumu. Vienlaikus tika norādīts, ka deputātiem un pašvaldības speciālistiem jādodas uz citu telpu, ievērojot divu sienu principu.
Pirms pārtraukuma deputāti arī sprieda, vai citā telpā var turpināt sēdi, ja tajā uzreiz nav iespējams nodrošināt sēdes tiešraidi. Izskanēja arī priekšlikums uzreiz noturēt sēdes telpā, kur divu sienu princips tiek ievērots.
Domes sēdes darba kārtībā iekļauti 58 jautājumi. Sēdes sākumā nolemts, ka deputāti skatīs jautājumu arī par Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu pamatskolas iekšējo reorganizāciju.
Aptuveni pēc 45 minūtēm sēde atsākta. Domes priekšsēdētājs Guntars Skudra (JV) skaidroja, ka deputāti ir pārvietojušies uz drošākām telpām un var darbu turpināt.
Kā ierasts šādos iespējama apdraudējuma gadījumos, ir
aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji.
NBS kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorē gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nekavējoši reaģēt uz potenciālu apdraudējumu, pauž NBS. Armija iepriekš ir pastiprinājuši pretgaisa aizsardzības spējas uz austrumu robežas, nosūtot papildu vienības.