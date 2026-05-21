Dziedātāja un dziesmu autore Millia izdevusi savu pirmo oriģināldarbu "Tango", klausītājiem piedāvājot arī videoklipu.
Millia (īstajā vārdā Milija Volka) darbu pie sava repertuāra sākusi jau uzreiz pēc Rīgas Doma kora skolas muzikālā teātra nodaļas absolvēšanas. "Milija ir "pareizā meitene", kas visu šos gadus nevarēja pārkāpt pāri savām bailēm, lai sāktu radīt savu mūziku. Šodien esmu gatava kāpt uz skatuves ar savu jauno skatuves vārdu un ļaut cilvēkiem ieskatīties savā radošajā pasaulē," pārliecināta jūtas jaunā māksliniece.
Kompozīcija "Tango" ir popdziesma ar operisku pārsteigumu. Dziesmas vēstījums savā ziņā saskan ar Millias karjeras sākumu, proti, tas ir par meiteni, kura vairs nevēlas būt pakļauta svešiem lēmumiem, tādēļ arī dziesmā uzdod dzīvei izaicinošu jautājumu: "Kurš kuru tagad vadīs? Tu mani vai es tevi?"
"Paralēli mācībām iepazinos ar Agnesi Rakovsku un Zvaigznāja komandu, kas ļāva definēt sava mūzikas stila konceptu, bet darbs projektā "Koru kari" ar Rīgas Debeszilo kori ļāva saprast, ka esmu gatava lielajai skatuvei," stāsta dziedātāja.
Millia atzīst, ka spēlējas ar simboliem: "Kad dzīve tevi iedzen stūrī un tu jau esi līdz kaklam "auzās", kad kāds nomelno tevi, bet pats mazgā savas rokas asinīs, tev šķiet, ka šis murgs nekad nebeigsies un tu sev prasi "vai šim ceļam ir gals?". Cerība sāk lēnām zust, bet es nepadodos un vēlos cīnīties par taisnīgumu. Skaļi. Ar savu mūziku vēlētos dot klausītājam cerību. Katrs no mums iet cauri dzīves ērkšķiem, grūtībām, izaicinājumiem. Tam iemesls var būt nelaime, skaudība, atriebība, meli, nodevība, netaisnība. Tāpēc aicinu savus klausītājus aicināt likteni uz deju dzīves garumā."
Dziesmas "Tango" producente ir pati Millia, kura sadarbībā ar Agnesi Rakovsku veidojusi dziesmas radošo konceptu. Rūdolfs Ozols parūpējās par dziesmas miksu, savukārt Reinis Kārkliņš — māsteru. Videoklips filmēts "Zvaigznājs" telpās. Klipa operators un montāžas autors — Artūrs Strautiņš. Dziesmas vāka foto — Aleksandra Vdovenko.
Singla un videoklipa prezentācija norisinājās 2026. gada 20. maijā pulksten "When Coffee Meets Whisky" telpās, kurā dziedātāja arī pastāstīja par klipa tapšanas aizkulisēm un pirmo reizi publiski izpildīja dziesmu saviem klausītājiem.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu