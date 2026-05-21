Ungārijas jaunais premjers Pēters Maģars sācis medi-ju kampaņu ar mērķi demonstrēt lielāku jaunās valdības atvērtību sabiedrībai un atteikšanos no liekām ārišķībām, kas bijis raksturīgi viņa priekšgājēja Viktora Orbāna varas gadiem.
Pagājušajā nedēļā Maģars Budapeštā personīgi aizvāca barjeras, kas norobežoja pieejas 18. gadsimta karmelītu klosterim Budas cietokšņa kvartālā, kur Orbāns bija iekārtojis premjera birojus. Barjeras un norobežojumus pie klostera kompleksa uzstādīja 2021. gadā, padarot šo vietu par Orbāna varas simbolu negatīvā nozīmē. Jaunā valdība apgalvo, ka kompleksa piemērošanai Orbāna vajadzībām nevajadzīgi iztērētas milzu summas, bet vēl "miljardu forintu" tēriņi šim mērķim tagad apturēti.
Drīz pēc Maģara partijas "Tisza" uzvaras 12. aprīļa parlamenta vēlēšanās tika paziņots par jaunā premjera nodomu vadīt valdību nevis no greznās Orbāna rezidences, bet no agrākās Celtniecības un transporta ministrijas ēkas netālu no parlamenta. Karmelītu klosteris, tāpat kā agrākais Iekšlietu ministrijas nams, tagad pieejams publiskai apskatei, iepriekš piesakoties internetā. Attēlā premjers Maģars žurnālistu tūres laikā Budapeštas karmelītu klosterī.
