Līdzās valsts drošībai, ģimeņu atbalstam un ekonomikas izaugsmei demisionējusī Evikas Siliņas ("Jaunā Vienotība") valdība bija augsti pacēlusi arī karogu cīņai pret uzblīdušo birokrātiju.
Apņemšanās to mazināt bija iekļauta arī viņas valdības deklarācijā. "Latvijas Avīze" skaidro, kādi ir pirmie rezultāti birokrātijas apkarošanā kopumā. Īsais secinājums – pārregulāciju nedaudz izdevies mazināt atsevišķās jomās, piemēram, būvniecības sektorā, tomēr kardinālākas izmaiņas atstātas nākamo valdību ziņā, ja vien tās saglabās uzsākto kursu.
"Visas uzņēmēju aptaujas gan nacionālā, gan Eiropas līmenī rāda, ka tieši administratīvais slogs ir viena no lietām, kas būtiski bremzē uzņēmējdarbību, izrietoši arī iedzīvotāju labklājību," uzsver profesore, Biznesa augstskolas "Turība" rektore Zane Driņķe. Domnīcas "Latvijas stratēģijas un ekonomikas risinājumu institūts" (LaSER) 2024. gada pētījumā eksperti situāciju mūsu valstī apraksta šādi: "Birokrātiskās procedūras bieži vien ir sarežģītas un laikietilpīgas, un tiesiskā regulējuma ietekmes novērtēšana bieži tiek veikta formāli, bez būtiskas ietekmes uz administratīvā sloga mazināšanu. Turklāt valsts pārvaldes iekšējās birokrātiskās prasības bieži pievieno papildu šķēršļus, padarot procesus neefektīvus."
Ja salīdzināmies starptautiski, piemēram, Pasaules Bankas uzņēmējdarbības īstenošanas reitingā Latvijas rādītāji ir zem vidējā līmeņa, tādējādi apliecinot administratīvo slogu uzņēmējiem. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) pētījumā par iedzīvotāju apmierinātību ar administratīvajiem pakalpojumiem Latvija ierindojas zemā pozīcijā, turklāt vērojams neliels ar valsts pārvaldes pakalpojumiem apmierināto personu kritums. Tas liecina par nepieciešamību pēc aktīvas reformu īstenošanas, – pirms diviem gadiem mudināja eksperti.
Vai pēdējā laikā šajā jomā ir izmaiņas uz labu? Situāciju vienā no valsts kapitālsabiedrībām – VSIA "Latvijas Sabiedriskais medijs" – publikācijā šā gada 2. aprīlī emocionāli ilustrē bijušais LTV Sporta redakcijas vadītājs Andris Ušackis (publicēts portālā "Delfi"): "Es pamazām tiku padarīts par birokrātisku saskaņojumu mašīnu, par administratoru, kam jānodrošina, lai redakcijas cilvēki ievērotu visas instrukcijas, nolikumus un regulas, kuru skaits pieauga aritmētiskā progresijā. Galu tam neredz." Bet bijušais politiķis, ekonomists Uldis Osis, vērtējot Siliņas valdības atstāto mantojumu, platformā "X" rezumē: "Visdrūmākā šīs valdības bilance ir ekonomikas jomā. Kamēr kaimiņi meklēja izaugsmes dzinējus, Latvijā tika tiražēta retorika par konkurētspēju, inovācijām un birokrātijas mazināšanu, bet reālajā dzīvē uzņēmēji turpināja brist cauri tai pašai smagnējai, dārgai un neefektīvai pārvaldei."
Zane Driņķe spriež: "Siliņas valdība, šķiet, ir pirmā valdība, kas uzsāka mērķtiecīgi risināt nevajadzīga administratīvā sloga problemātiku. Droši vien ir daudz lietu, ko sabiedrība jutīs tikai pēc noteikta laika, jo ir publiskie pakalpojumi, kas netiek izmantoti katru dienu, bet rūgtums par to saņemšanas sarežģītību saglabājas." Viņasprāt, lielākais izaicinājums ir mainīt publiskās pārvaldes paradumus.
Institūcija, kurai sākotnēji tika noteikts uzdevums koordinēt darbu izmaiņu rosināšanā pret lieko administratīvo slogu, bija Valsts kanceleja. Tās līdzšinējais vadītājs Raivis Kronbergs (pagājušajā nedēļā atstādināts, jo pret viņu uzsākts kriminālprocess tā dēvētajā kokrūpnieku lietā) sprieda, ka beidzot izveidots mehānisms, ar kuru birokrātisko slogu varot sākt mazināt sistemātiski: "Katrā Ministru kabineta sēdē pēdējo divu gadu laikā ir izskatīts kāds projekts, kas ir vērsts uz administratīvā sloga mazināšanu. Ir vienošanās ar Saeimu paātrinātā kārtībā virzīt likumprojektus, kas vērsti uz sloga mazināšanu."
Birokrātijas mazināšana politiskajā darbakārtībā periodiski bijusi arī pirms Siliņas valdības.
Piemēram, 2019. gadā Krišjāņa Kariņa ("JV") valdība pieteica "nulles birokrātijas" principu. Taču trijos gados tā arī netika apstiprināts neviens tiesību akta projekts, kurā šīs prasības būtu izpildītas.
Šāds zīmīgs secinājums atrodams Valsts pārvaldes modernizācijas plānā.
Valdības restarta prioritāte
Apņemšanās mazināt birokrātiskos žņaugus tika pausta Siliņas valdības deklarācijā, kas pieņemta 2023. gada rudenī: "Mazināsim birokrātiju un valsts pārvaldi padarīsim elastīgāku, vairāk uzticēsimies uzņēmēju, iedzīvotāju un pašvaldību spējai vadīties pēc pašdeklarācijas principa un dosim iespēju veidot standartizāciju nozarēs." Vēlāk – līdz ar valdības restartu pērnajā pavasarī – šis mērķis kļuva par vienu no četrām galvenajām prioritātēm. Tika piesaukts pat konkrēts skaitlis – mazināt birokrātiju par 25% –, lai gan nav īsti skaidrs, kas īsti ir atskaites līmenis un kā tieši šāds rezultāts varētu tikt izrēķināts. Un galu galā no demisionējušas valdības nākotnes rezultātu diez vai kāds vēl prasīs.