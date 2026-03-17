Režisora Dž. Dž. Džilindžera jaunākais veikums, komēdija "Perfektie", aktualizējis provokatīvu tematu: vai viedierīce var kļūt par galveno nesaskaņu cēloni starp mīļotajiem? Filmas sižets liek aizdomāties par to, cik dziļas patiesības par mūsu dzīvi patiesībā glabājas šajos mazajos ekrānos. Šī problemātika nonākusi arī kanāla STV Pirmā! sarunu raidījuma "Dāmas ar drāmu" uzmanības lokā, šķetinot jautājumu par to, vai ielūkošanās otras pusītes telefonā ir morāli pieļaujama rīcība.
Dana Bjorka diskusijā piedāvāja konkrētu metodi, kā identificēt iespējamu neuzticību, balstoties uz cilvēka tūlītēju uzvedību. Viņas recepte ir pavisam vienkārša: miera stāvoklī, piemēram, TV skatīšanās laikā, it kā nejauši paņemt partnera telefonu un vērot viņa tūlītējo atbildes reakciju. Bjorka norāda, ka tieši šis pirmais impulss, kas sakņojas psiholoģiskos novērošanas principos, visprecīzāk atmasko to, vai cilvēkam ir ko slēpt.
Kamēr Linda Abu Meri ar humoru vaicāja: "Interesanti, kā varēja pārbaudīt pirms viedtālruņi ienāca mūsu pasaulē?", Bjorka palika pie sava, uzskatot viedtālruni par efektīvu "detektoru". Viņa savu pārliecību ilustrēja ar personīgu novērojumu no dzīves: "Ticiet man, meitenes. [...] Man pašai ir piemērs. Es pati to piedzīvoju. Ar manu paziņu gājām uz sporta zāli. Viņa pēkšņi pazūd. Viņa bija paņēmusi sava drauga telefonu un ieslēgusies sporta zāles tualetē. Un viņa viņu pieķēra. Bija! Man šķiet tieši šodien ir unikāla situācija, ka pārī nav ierobežojuma ņemt viens otra telefonu. Bieži vien cilvēkiem ir ko slēpt. Šis aparāts ir ļoti viltīga lieta."
Pilnīgi pretēju, mierpilnu nostāju pauž Ieva Brante, kuras laulībā valdot pilnīga caurspīdība. Viņa nesaskata nekādu apdraudējumu tajā, ka vīrs varētu piekļūt viņas datiem, jo viņas rīcību vada iekšēja godīguma princips. Brante savu pozīciju skaidro šādi: "Par mani. Es teikšu tā. Es arī tagad varu paņemt un palasīt pēdējās ziņas. Man nav problēmu. Es pateikšu kāpēc. Tā ir mana dzīves karte un pārliecība – es runāju tā un cenšos tā arī domāt – tā, it kā mani kāds dzird, jo Visums mani dzird."
Ievas ikdienā telefona uzticēšana vīram ir praktiska lieta – viņa pati labprāt lūdz dzīvesbiedru palīdzēt ar ierīci, kad ir aizņemta. Viņa arī uzsver, ka pat privātās sarakstēs ar draudzenēm nav nekā tāda, ko viņa kautrētos atklāt savam vīram, tādējādi izslēdzot jebkādu nepieciešamību pēc slepenības.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu