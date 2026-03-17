Grāmatnīcu tīkls "Globuss" apkopojis pagājušās nedēļas pirktākās grāmatas grāmatnīcās "Globuss" un interneta veikalā www.eglobuss.lv.
Grāmatu pasaulē katra nedēļa atnes jaunus stāstus, kas ātri atrod savu ceļu pie lasītājiem. Arī šoreiz pirktāko grāmatu topā ienākuši vairāki jaunumi, kas piedāvā dažādas noskaņas - no emocionāliem ģimenes stāstiem līdz kaislīgām attiecību drāmām un spilgtiem memuāriem.
Lasītāju uzmanību piesaistījis Amandas Pītersas romāns "Ogu lasītāji" (izdevniecība "Latvijas Mediji"). Tas ir aizkustinošs un noslēpumains stāsts, kas sākas ar vienu liktenīgu brīdi, sešgadīgais Džo ogu lasīšanas laikā tikai uz mirkli novēršas no savas mazās māsas Rūtijas, un meitene pazūd bez pēdām. Šis notikums uz visiem laikiem izmaina ģimenes dzīvi, atstājot brāļa sirdī smagu vainas sajūtu. Tikmēr citur aug meitene vārdā Norma, kuru vajā dīvaini sapņi un neatbildēti jautājumi par pašas pagātni. Pieaugot viņa arvien skaidrāk sāk nojaust, ka vecāki slēpj patiesību, ar kuru vairs nav iespējams sadzīvot.
Topā ienākusi arī Klāras Lesijas Holas grāmata "Sašķeltā zeme" (izdevniecība "Zvaigzne ABC"), emocionāls stāsts par pirmo mīlestību un izvēlēm, kas nosaka dzīves virzienu. Betai bija tikai septiņpadsmit, kad viņa satika Gabrielu un noticēja, ka viņu priekšā ir liels mīlasstāsts. Taču dzīve aizved citā ceļā, viņa izveido ģimeni ar Frenku un mēģina pieņemt dzīvi, kāda tā ir kļuvusi. Kad pēc gadiem Gabriels atgriežas, Betai nākas no jauna pārdomāt gan savas jūtas, gan to, kas patiesībā ir viņas laime.
Savukārt kino cienītājus un autobiogrāfiju lasītājus noteikti ieinteresēs Ala Pačīno memuāri "Sonny Boy" (izdevniecība "Latvijas Mediji"). Viens no ikoniskākajiem aktieriem kino vēsturē šajā grāmatā atklāti stāsta par savu radošo ceļu - par lomām, kas kļuvušas par kino klasiku, par sadarbībām un attiecībām, kas ietekmējušas viņa dzīvi. Tā ir personiska un godīga liecība par mākslu, ambīcijām un mīlestību pret aktiera profesiju, kas viņa dzīvē kļuvusi par galveno virzītājspēku.
