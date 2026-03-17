Pagājušajās nedēļas nogalē plašu rezonansi izraisīja ziņas par iespējamu dziedātāja Normunda Rutuļa sēšanos pie stūres alkohola reibumā un ceļu satiksmes negadījumu. Pats mākslinieks situāciju pagaidām nav komentējis, taču notikušais izraisījis neizpratni viņa kolēģu vidū, vēsta žurnāls "Privātā Dzīve".
Žurnāls norāda, ka Rutulis iepriekš publiski nav bijis saistīts ar bohēmisku dzīvesveidu, drīzāk pretēji, tādēļ ziņas par iespējamo incidentu daudzus pārsteigušas.
Aktieris Juris Hiršs sociālajā medijā "Facebook" paudis neticību, ka notikušais varētu būt saistīts ar Rutuli, uzsverot, ka cilvēki, kuri dziedātāju pazīst, zina — viņš alkoholu nelietojot.
Arī dziedātāja kolēģe Olga Rajecka publiskajā vidē paudusi izbrīnu un skepsi par izskanējušo informāciju.
Jau vēstīts, ka 14. martā ap pulksten 23.30 Rīgā, Lāčplēša ielā notika automašīnas "Mercedes-Benz" un "Cupra" sadursme. Negadījumā neviena persona necieta.
Likumsargi konstatēja, ka viens no automašīnas vadītājiem bija braucis vairāk nekā divu promiļu stiprā alkohola reibumā. Par ceļu satiksmes negadījumu Valsts policija uzsākusi administratīvā pārkāpuma procesu un izmeklē visus negadījuma apstākļus. Par braukšanu reibumā uzsākts kriminālprocess.
Krimināllikumā noteikts, ka par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 1,5 promiles, vai par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, atrodoties narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem.
