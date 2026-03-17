Šā gada "Zelta mikrofona" ceremonijā uzmanību piesaistīja pankroka grupa "Pidari", kuras albums bija nominēts kategorijā "Gada debija". Mākslinieki žurnālam "Privātā Dzīve" skaidrojuši savas grupas nosaukumu.
Mūziķi skaidrojuši, ka grupas nosaukums patiesībā nav saistīts ar kādām rupjībām. Viņi norāda, ka nosaukums aizgūts no hinduismā sastopamas dievības.
Dienvidindijā esot dievība ar vārdu "Pidari", un tieši no turienes smelta iedvesma. Mūziķi piebilst, ka šim vārdam ir konkrēta izcelsme un nozīme, tādēļ, ja kāds tajā saskata ko citu, tā jau esot pašu cilvēku interpretācija.
Vienlaikus grupas pārstāvji atzīst, ka pirms "Zelta mikrofona" ceremonijas bijuši gatavi aizstāvēt savu identitāti gadījumā, ja organizatori mēģinātu nosaukumu cenzēt, tomēr pasākuma laikā tas nenotika.
