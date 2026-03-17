Pirms vairāk nekā desmit gadiem dziedātāja Ainara Bumbiera dzīvē bijis posms, kurā notikuši dažādi meklējumi un eksperimenti, tostarp arī mēģinājumi saprast, kā veidot publisko tēlu. Atskatoties uz to laiku, Bumbieris norāda, ka daļa toreizējo publicitātes gājienu šodien šķiet naivi, taču tie palīdzējuši labāk saprast sevi un savu ceļu. 38 gadus vecais dziedātājs un pasākumu vadītājs intervijā žurnālam "IEVA" atklāti pastāstījis par attiecībām, seksualitāti un savu skatījumu uz mīlestību.
Runājot par iespēju iemīlēties vīrietī, dziedātājs uzsver, ka mīlestību neuztver striktās kategorijās. "Es ticu, ka dvēselei nav dzimuma," viņš saka, piebilstot, ka iemīlēšanās vairāk saistīta ar cilvēka personību, talantu un enerģiju, ko otrs izstaro.
Bumbieris arī skaidro, ka māksliniekam emocijas un personīgā pieredze bieži kļūst par radošuma avotu. Spilgtas jūtas un atmiņas, pēc viņa teiktā, var palīdzēt gan radīt jaunas melodijas, gan atrast īsto noskaņu dziesmai.
Vienlaikus dziedātājs uzsver, ka nejūtas spiests dzīvot pēc sabiedrības gaidām un noteiktām normām. Viņš pieļauj, ka attiecības var būt nozīmīgas, ja tās ir patiesas un jēgpilnas, taču tikpat labi cilvēks var izvēlēties arī savu ceļu un būt viens.
"Mīlestība savā augstākajā izpausmē ir universāla," uzsver Bumbieris, piebilstot, ka dzīve ir neparedzama un viņš neizslēdz pieredzes, kas palīdz cilvēkam augt un pilnveidoties.
Plašāk lasiet žurnālā "IEVA".
Aptauja
Vai portāls Lasi.lv ir kļuvis par tavu ikdienu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu