Divarpus gadus pēc kāzām šķēpmetēju pāris — Līna Mūze-Sirmā un Zigismunds Sirmais — gaida ģimenes pieaugumu, vēsta izdevums "Privātā Dzīve".
33 gadus vecā sportiste žurnālam atklāj, ka šobrīd kopā ar vīru bauda atvaļinājumu un gaidāmais mazulis kļuvis par viņu galveno prioritāti. "Gaidāmais bērniņš šobrīd ir mūsu prioritāte numur viens," viņa saka.
Mūze-Sirmā uzsver, ka, lai arī dzīves ritms šobrīd ir mainījies, mīlestība pret sportu nav zudusi. Viņa joprojām plāno turpināt sportistes karjeru un nākotnē atgriezties sacensībās.
Sportiste arī norāda, ka sports viņai iemācījis disciplīnu un līdzsvaru, kas palīdz saglabāt aktīvu dzīvesveidu arī šajā dzīves posmā. Šobrīd viņas ikdiena vairāk saistīta ar rūpēm par sevi, veselīgu dzīvesveidu un gatavošanos ģimenes pieaugumam.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu