Uz manas zemes ir liels ozols un kļava. Gribu noskaidrot, pie kā būtu jāvēršas, lai sakoptu kokus, novērtētu to slīpumu un saprastu, vai tie neapdraud māju un vai stiprāks vējš tos neapgāzīs. Jautā Līva A.

Lieli seni koki ir īpašuma rota, taču tie prasa arī saimniecisku vērību un atbildību. Kad zemesgabalā slejas vareni ozoli un kļavas, bet kaimiņos vējš šūpo milzīgus dobumainus bērzus, ir svarīgi saprast, kā pareizi rīkoties, lai pasargātu ēkas un mantu, vienlaikus nepārkāpjot normatīvos aktus.

Koku veselības un bīstamības novērtēšana

Pirmais solis, saskaroties ar lieliem kokiem, kuru stāvoklis raisa bažas, ir piesaistīt atbilstīgās jomas speciālistu. Kokus novērtē, kopj un to bīstamību nosaka sertificēti kokkopji jeb arboristi. Arborists vizuāli novērtē koku, īpašu uzmanību pievēršot tādām drošību ietekmējošām pazīmēm kā paceltas saknes, sašķelts vai aizlūzis stumbrs, trupe un dobumi. 

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