"Lielākā atbilde ir jāsniedz par to, kāpēc suņus nošāva, ja reiz bija izsaukts Dzīvnieku ķeršanas dienests, kas varēja, izvairoties no nogalināšanas, šo situāciju neitralizēt?" Tā TV24 raidījumā "Dienas personība ar Veltu Puriņu" spriež iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (JV).
Patlaban par notikušo ierosināts kriminālprocess un tiek veikta arī dienesta pārbaude. "Uz notikuma vietu tika izsaukta Pašvaldības policija, viņi piesaistīja mednieku, kurš visus trīs suņus notikuma vietā arī nošāva. Valsts policija informāciju saņēma tikai tās dienas vakarā un, balstoties uz informāciju, ierosināja kriminālprocesu, lai šos apstākļus arī noskaidrotu, faktiski, vai bija pamatota rīcība, ka jānogalina suņi." Ministrs skaidro, ka tālāk viss notiks kriminālprocesa ietvaros.
"Pašvaldības policija vakar saņēma arī informāciju, ka ir ierosināts veikt dienesta pārbaudi," viņš piebilst un izsaka neizpratni, kāpēc netika sagaidīts Dzīvnieku ķērāju dienests, kas bija jau ceļā, bet uzreiz lietā likti ieroči.
"Taču šeit ir jāsaprot, jāizvērtē sekojošais. Ja tika saņemta informācija, ka suņi plosa stirnu, jānoskaidro, vai suņi tiešām plosīja stirnu un bija tik agresīvi, ka varēja mesties virsū cilvēkiem? Ja tā, tad tā ir cita lieta. Bet šobrīd, zinot tikai pirminformāciju un nevarot izdarīt slēdzienus, man pēc sajūtām šķiet, ka lielākā atbilde ir jāsniedz par to, kāpēc suņus nošāva, ja reiz bija izsaukts Dzīvnieku ķeršanas dienests, kas varēja, izvairoties no nogalināšanas, situāciju neitralizēt."
