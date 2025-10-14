Grāmatnīcu tīkls "Globuss" apkopojis pagājušās nedēļas pirktākās grāmatas.
Jauno nedēļu sākam ar drēgnu un lietainu laiku – īstu rudens drāmu aiz loga. Taču ceram, ka tas nevienu neatturēs no grāmatu un lasīšanas prieka, jo tieši šobrīd pieejams tik daudz jaunu, skaistu un iedvesmojošu izdevumu gan lieliem, gan mazajiem lasītājiem. Kad ārā lietus rībina palodzes, nav nekā labāka kā iegrimt stāstā, kas sasilda un paceļ.
Aizvadītajā nedēļā grāmatu topam pievienojušies vairāki aizraujoši jaunumi. Viens no tiem – Guntara Rača dzejas krājums "Uzplaukt" (izdevniecība "Micrec"). Tajā autors dzejas valodā stāsta par ziedēšanu, augšanu un dzīves prieku.
"Grāmata ir manu pēdējo gadu aizraušanās auglis," raksta Račs. "Kopš mūsu ģimene iekopj savu dārzu, esmu atklājis jaunu pasauli – bagātu un tēlainu. Iedvesmojoties no tās, radīju dzejoļus, kas iekļauti šajā krājumā." Grāmatā līdzās dzejoļiem redzami arī izcilā franču mākslinieka Pierre-Joseph Redouté ziedu un augu zīmējumi – smalki, precīzi un gleznieciski. Tie piešķir izdevumam īpašu poētisku gaisotni un atgādina, cik daudz skaistuma mīt dabā.
Lasītāju sirdis noteikti uzrunās arī vizuāli iespaidīgā bilžu grāmata "Straume" (izdevniecība "Zvaigzne ABC") – oficiāli apstiprināta režisora Ginta Zilbaloža filmas adaptācija. Šis ir poētisks un simboliem bagāts stāsts par Kaķi, kurš, nonācis pasaulē pēc milzu plūdiem, dodas ceļojumā kopā ar citiem dzīvniekiem – Kapibaru, Lemuru, Suni un Putnu. Grāmata un filma ataino draudzības spēku un spēju pielāgoties, kad pasaule mainās. Tas ir vizuāli izcils, klusuma un pārdomu pilns darbs, kas uzrunās gan bērnus, gan pieaugušos.
Rudens mistērijas noskaņu topā ievieš arī Lienes Milleres romāns "Veļu laika mistērija" (izdevniecība "Latvijas Mediji"). Tā ir stāsta un leģendas krustcelēs balstīta grāmata par mīlestību, noslēpumiem un cilvēka dabu. Astra mīl Aivaru, taču viņu attiecības apēno zaļais pūķis – alkohols. Lai palīdzētu mīļotajam, Astra vēršas pie Zāļu Annas pēc īpašas dziras, taču, kad tiek pārkāpti noteikumi, sākas neparedzama dīvainu notikumu virkne… Autore, kas dzīvo Smārdē un strādā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā, radījusi stāstu, kas elpo ar Kurzemes mitoloģijas, dabas un cilvēka dvēseles tēmām.
Šonedēļ un arī nākamnedēļ "Globusa" grāmatnīcās valda īpaša noskaņa – visām izdevniecības "Latvijas Mediji" grāmatām ir 30% atlaide. Tas ir lielisks brīdis, lai papildinātu savu grāmatplauktu ar jaunām vērtībām, atrastu sev piemērotu lasāmvielu drēgnajiem vakariem vai pat laikus sarūpētu Ziemassvētku dāvanas.
KONTEKSTS
