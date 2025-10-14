Gruzijā jau vairāk nekā 300 dienas plaši protesti un piketi ir ikdiena. Gruzīni ir nemierā ar tur pieņemto Krievijā izstrādāto Ārvalstu aģentu likumu, kas faktiski jebkuru valdības opozicionāru padara par noziedznieku un valsts nodevēju, kam pienākas cietumsods, vēsta 360TV Ziņas.
Gruzijas valdību un citas valsts institūcijas pārņēmis, gruzīnu vārdiem sakot, oligarhs Bidzins Ivanišvili ("Gruzīnu sapnis").
Piemēram, policija sadarbojas ar noziedzīgajiem grupējumiem, žurnālisti, kuri neglaimo valdošajai partijai “Gruzīnu sapnis” sēž cietumos, tiesās uzvar tie, kam vairāk naudas.
Gruzijā ir noticis tas, no kā izdevās izvairīties Moldovai un patlaban valsti diemžēl var droši salīdzināt ar Baltkrieviju. Taču starptautiskā uzmanība Gruzijai joprojām ir niecīga.
360TV Ziņām “Rīgas Konferences” laikā bijusī Gruzijas ārlietu ministra vietniece, bet tagad pilsoniskās sabiedrības organizācijas "Čavčavadzes centra" izpilddirektore Nino Kalanadze pastāstīja par aktuālo situāciju.
Vairākskaties video.
