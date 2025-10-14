Kamēr daudzi sestdienā izvēlējās atpūtu, vairāki desmiti skolēnu no dažādām Latvijas vietām devās uz Vidzemes Jauno ģeogrāfu skolas nodarbību. Daži ceļā pavadīja vairāk nekā divas stundas, lai brīvdienā mācītos papildus skolai. Šajās nodarbībās tiek padziļināti apgūta ģeogrāfija, ģeoloģija, vides zinātne un arī vispārīga erudīcija, vēsta 360TV Ziņas.
Skolēni atzīst, ka šeit mācīties ir interesanti un izaicinoši. “Tas ir konkurss, tas ir izaicinājums,” saka Tarass no Valmieras, bet Līva no Cēsīm uzsver vēlmi pārbaudīt zināšanas un uzzināt ko jaunu. Katru mēnesi jaunieši tiekas nodarbībās ar septiņām jautājumu kārtām, kurās jādomā, jāanalizē un jālīdzdarbojas, pēc tam rezultātus pārrunājot kopā.
Vidzemes filiāles vadītājs Gatis Kampernovs atzīst, ka ģeogrāfija skolās kļūst arvien mazāk pamanāma, tāpēc šāda ārpusstundu iniciatīva kļūst īpaši nozīmīga. Tā ne tikai palīdz sagatavoties olimpiādēm, tostarp starptautiskām, bet arī uztur interesi par pasauli un zināšanām plašākā nozīmē.
“Ģeogrāfija nav tikai kartes un karogi,” uzsver žūrijas vadītājs Miķelis Rikveilis. “Tā sevī iekļauj arī ķīmiju, fiziku, valodas un cilvēka mijiedarbību ar dabu.” Jaunieši piekrīt – šīs nodarbības palīdz attīstīt domāšanu un plašāku skatījumu uz zināšanām. “Tas ir lielisks hobijs,” saka Juris no Madonas. “Tu arī saproti, kuras jomas tev vairāk padodas,” piebilst Markuss no Smiltenes.
Skolēni novērtē, ka šeit mācības nav kā skolā – nav standartizētas, bet katru reizi sniedz kaut ko jaunu. “Te ir arī humors un prieks,” saka Miķelis Rikveilis, “bet uzdevumi ir nopietni un prasa domāšanu.” Ģeogrāfu skola darbojas filiālēs Rīgā, Valmierā, Daugavpilī un Liepājā, un ik mēnesi pulcē gandrīz 400 skolēnu no 7. līdz 12. klasei.
Organizācija pastāv jau vairāk nekā 50 gadus, un daudzi kādreizējie dalībnieki tagad ir tās vadītāji un skolotāji. “Tie ir cilvēki, ar kuriem gribas strādāt,” saka Laura Ruduša no žūrijas. “Viņi iedvesmo, un viņi iedod tālāk to, ko paši reiz saņēmuši.” “Esi erudīts – tas ir forši,” piebilst Gatis Kampernovs.
Jaunieši, kas šodien piedalās Jauno ģeogrāfu skolā, nākotnē var kļūt par zinātniekiem, pētniekiem vai ekspertiem jebkurā jomā. “Viņi liek pamatus Latvijas nākotnei,” saka Juris Ceļapīters.
