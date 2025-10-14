Piecu gadu laikā no 2018. līdz 2023. gadam grāmatveikalu skaits Vācijā sarucis gandrīz par ceturtdaļu, liecina otrdien publicētie oficiālās statistikas dati.
2023. gadā Vācijā bija aptuveni 2980 mazumtirdzniecības grāmatu tirgotavas, kas ir gandrīz par 4000 mazāk nekā 2018. gadā, pavēstīja Federālā statistikas pārvalde.
Par grāmatnīcu skaita samazināšanās iemeslu tiek uzskatītas pieaugušās īres cenas un darbinieku algas, kā arī klientu ieradumu maiņa.
Šie statistikas dati publicēti dienā, kad tiek atklāts ikgadējais Frankfurtes grāmatu gadatirgus, kas ir pasaulē lielākais pasākums, kas pulcē gan izdevējus, gan lasošo publiku.
Grāmatu tirdzniecībā nodarbināto skaits Vācijā tajā pašā laika periodā sarucis no 28 000 līdz 22 620 jeb par 19%.
Lai gan darbavietu skaits ir samazinājies, katru gadu aptuveni 500 cilvēku nozarē tiek piesaistīti kā stažieri.
2024. gadā 87% no stažieriem bija sievietes, un tas ir augstākais rādītājs pēdējo desmit gadu laikā.
Neskatoties uz grāmatnīcu un grāmatu pārdevēju skaita samazināšanos, nozares apgrozījums pieaudzis par 9%, ieņēmumiem palielinoties no 3,6 miljardiem eiro līdz četriem miljardiem.
Aptauja
Vai jūs uztrauc grāmatu veikalu slēgšana mazpilsētās?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu