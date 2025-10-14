51 gadu vecumā, pēc cīņas ar aizkuņģa dziedzera vēzi, miris slavenais neosoula mūziķis Diandželo (D’Angelo), ziņo TMZ. Mūziķis nomira otrdienas rītā Ņujorkā.
Diandželo kļuva par mūzikas ikonu ar 1995. gada debijas albumu Brown Sugar, kas pārdots vairāk nekā pusotra miljona eksemplāru tirāžā, un kurā bija dziesmas Brown Sugar, Me and Those Dreamin’ Eyes of Mine un Lady. 2000. gadā sekoja albums Voodoo, par kuru dziedātājs saņēma divas Grammy balvas. Pēc ilgstošas pauzes 2014. gadā Diandželo atgriezās ar politiski uzlādēto albumu Black Messiah.
No 2021. līdz 2025. gadam Diandželo aktīvi koncertēja un sadarbojās ar citiem māksliniekiem. Viņš uzstājās tiešraidē Apollo teātrī Verzuz platformā, piedalījās Red Dead Redemption 2 skaņu celiņa prezentācijā Traibekas filmu festivālā, un 2024. gadā sadarbojās ar Jay-Z dziesmā I Want You Forever filmas The Book of Clarence skaņu celiņam. Viņš turpināja strādāt pie ceturtā albuma.
Diandželo nekad neapprecējās, bet viņam bija trīs bērni – dēls ar soula dziedātāju Endžiju Stounu un vēl divi bērni.
Viņš paliks atmiņā kā neosoula princis un iedvesmas avots vairākām mūzikas paaudzēm. 2023. gadā žurnāls Rolling Stone ierindoja viņu 75. vietā starp 200 visu laiku izcilākajiem dziedātājiem.
