Pēdējās dienās sabiedrību satricinājusi skandaloza ziņa – Bauskas novadā nošauti trīs suņi, tostarp divi kucēni. 

Notikušais izraisījis plašu rezonansi sociālajos tīklos un medijos, taču šobrīd joprojām nav skaidrs, kas īsti noticis. Informācija ir pretrunīga, un līdz ar to secinājumus pagaidām izdarīt nevar. Tādēļ ir svarīgi ļaut tiesībsargājošajām institūcijām veikt rūpīgu izmeklēšanu un noskaidrot visus lietas apstākļus. Ja tiks konstatēts pārkāpums, vainīgajām personām jāsaņem atbilstošs sods.

Pēc medijos pieejamās informācijas, notikuma vietā bijuši trīs suņi – viens vecāks, otrs deviņus un trešais četrus mēnešu vecs. Dzīvnieki piederējuši sociālo tīklu satura veidotājam, kurš ar savu darbību ir gana labi pazīstams plašākai sabiedrībai. Ziņots, ka suņi esot ieklīduši svešā īpašumā, iespējams, pat plosījuši stirnu. Uz notikuma vietu tika izsaukta policija, un ieradās arī mednieks vai vairāki mednieki, taču līdz šim nav skaidrs, kāpēc tieši viņi tika iesaistīti un kurš pieņēma lēmumu par šaušanu. Dažos medijos parādījusies versija, ka suņi bijuši agresīvi un uzbrukuši policistam, taču apstiprinājuma tam pagaidām nav.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē