ASV varēs nodrošināt Ukrainai 20 līdz 50 spārnotās raķetes "Tomahawk", laikrakstam "Financial Times" sacīja ASV domnīcas Jaunās amerikāņu drošības centra (CNAS) aizsardzības programmas direktore Steisija Petidžona.
"Tas nevar būtiski mainīt kara dinamiku," norādīja domnīcas pārstāve.
Cik daudz raķešu "Tomahawk" kopumā ir ASV, precīzi nav zināms.
Bijušais Pentagona līdzstrādnieks Marks Kansians, kas tagad strādā Stratēģisko un starptautisko pētījumu centrā (CSIS), uzskata, ka to varētu būt aptuveni 4150.
Vašingtonai raķetes "Tomahawk" varētu būt nepieciešamas pašai, lai potenciāli veiktu triecienus Venecuēlai, pieļauj "Financial Times".
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis piektdien Baltajā namā tiksies ar ASV prezidentu Donaldu Trampu.
Paredzams, ka viens no sarunas tematiem būs raķešu "Tomahawk" nodrošināšana Kijivai.
Kā šonedēļ norādīja Tramps, ASV var nodot Ukrainai tāla darbības rādiusa spārnotās raķetes "Tomahawk", ja Krievija tuvākajā laikā neizbeigs karu.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis savukārt pauda, ka gadījumā, ja ASV piekritīs nodot raķetes "Tomahawk" Ukrainai, Kijiva tās izmantos tikai pret militāriem mērķiem.
"Mēs redzam un dzirdam - Krievija baidās, ka amerikāņi varētu mums iedot "Tomahawk". Tas ir signāls, ka šāds spiediens var strādāt miera labā," platformā "Telegram" norādīja Zelenskis.
Aptauja
Kādi ir Donalda Trampa mērķi attiecībā uz Krieviju un Ukrainu?
