ASV zemūdenes uzbrukumā Irānas karakuģim Šrilankas piekrastē nogalināti vismaz 87 jūrnieki, un vairāki desmiti pazuduši bez vēsts, paziņojušas Šrilankas amatpersonas.
ASV aizsardzības ministrs Pīts Hegsets paziņoja, ka Irānas karakuģi Indijas okeānā torpedēja un nogremdēja ASV zemūdene. "Amerikāņu zemūdene nogremdēja Irānas karakuģi, kas domāja, ka ir drošībā starptautiskajos ūdeņos. Tā vietā to nogremdēja torpēda," Hegsets sacīja žurnālistiem. Viņš šo uzbrukumu nosauca par "klusu nāvi" un pirmo ASV veikto ienaidnieka kuģa nogremdēšanu ar torpēdas palīdzību kopš Otrā pasaules kara. "Tāpat kā tajā karā, mēs cīnāmies, lai uzvarētu," viņš piebilda. Trešdienas rītā Irānas karakuģis "IRIS Dena" pārraidīja SOS signālu, un Šrilankas karaflote un gaisa spēki uzsāka jūrnieku glābšanas operāciju. Kopumā uz kuģa atradušies 180 cilvēki. Šrilankas karaflote izvilkusi no ūdens 87 jūrnieku līķus, ziņoja Šrilankas policija un amatpersonas. Šrilanka ir saglabājusi neitralitāti šajā Tuvo Austrumu konfliktā un aicinājusi uz dialogu, lai to atrisinātu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu