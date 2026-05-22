Kamēr apkārtējie mielojas ar sātīgām karbonādēm, kuras klāj tekošs siers un majonēze, realitātes seriāla "Ģimene burkā" dalībniecei Vendijai Karalkinai kopīgais kafejnīcas apmeklējums izvēršas par nopietnu gribasspēka pārbaudi. Tā kā līdz bodibildinga turnīram atlicis pavisam nedaudz, viņa ne soli neatkāpjas no sava stingrā ēšanas režīma. Lai gan Pāvela un mazās Viktorijas pasūtītie labumi rada milzīgu kārdinājumu, sieviete burtiski novēršas no galda, tomēr pat laulātā drauga bučas pēc maltītes liek viņai uz mēles sajust visu aizliegto produktu garšu.
Karalkini bija izlēmuši ieturēt pusdienas ārpus mājas. Pētot ēdienkarti, visi izvēlējās sev vēlamos ēdienus. Tikmēr izsalkusī Vendija centās ignorēt piedāvājumu un apslāpēt apetīti, jo finiša taisne pirms gaidāmajām bodibildinga sacensībām prasa dzelžainu uztura kontroli. Rezultātā, kamēr vīrs pasūtīja brangas karbonādes, sportiste aprobežojās vien ar melnu kafiju, talkā ņemot savu pusdienu kastīti – viņa no mājām bija paņēmusi līdzi omleti un galetēm. Tiklīdz oficiante atnesa ēdienus, Vendija smagi nopūtās un pagrieza ģimenei muguru. Pāvels par šo situāciju tikai pajokoja, īsti nezinot, kā šādā brīdī rīkoties un kā mierināt sievu. Vendija noteica: "Es cenšos neelpot caur degunu! Man vajadzētu knaģi nēsāt līdzi, bet galvenais arī vēl neskatīties uz to pusi, jo tas izskatās tik sasodīti garšīgi! Es varu! Es varu!"
Par spīti tam, ka telpu pildīja kārdinoši aromāti, viņa sevi mierināja un uzturēja cīņas sparu ar domu, ka šie ierobežojumi nav mūžīgi un drīz vien varēs atgriezties pie ierastā ritma. Viņa neslēpj, ka nedēļas tieši pirms starta prasa vislielāko pašdisciplīnu. Pēc viņas domām, tieši šī spēja pakļaut sevi režīmam nodala profesionālus atlētus no parastiem fitnesa entuziastiem. Viņa dalījās savos uzskatos: "Ar to atšķiras sportists no parasta sportotāja. Parasts sportotājs nāk veselības pēc pasporto un ēd, sportists tā nevar – viņam vajag visu čakarēt un mocīt sevi, lai būtu tās sacensības un būtu tā TOP forma!"
Vendija ir pārliecināta, ka tieši šo smago fizisko un psiholoģisko pārbaudījumu dēļ tikai retais spēj pilnvērtīgi sagatavoties uznācienam uz skatuves. Vienlaikus viņa augsti vērtē savu tuvinieku sniegto atbalstu šajā saspringtajā pirmsstarta posmā. Emociju uzplūdā viņa pateicībā sniedza vīram skūpstu, taču acumirklī saprata, ka tā bijusi kļūda, jo sajuta visu ēdiena buķeti: "Mmm...majonēze, siers, visu tavā bučā jutu!"
Pēc tam viņa jau ar humoru piebilda, ka Pāvelam pirms maiguma izpausmēm vajadzētu kārtīgi noslaucīt lūpas, lai neprovocētu viņas ožu. Kad pusdienas bija galā, vīrs painteresējās, vai dzīvesbiedre maz jūtas paēdusi. Viņa atteica, ka sātīgas vakariņas viņu gaida vien pēc sacensību noslēguma, turklāt pasaule ap ēdienu negriežas – turnīrs paies, bet garšīgas maltītes nekur nepazudīs. Šobrīd Vendijas galvenā prioritāte ir pilnīga koncentrēšanās bodibildinga čempionātam.
