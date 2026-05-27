Gatavošanās Latvijas bodibildinga čempionātam realitātes seriāla "Ģimene burkā" dalībniecei Vendijai Karalkinai gandrīz beidzās ar nelaimi tieši pirms kāpšanas prožektoru gaismā. Grimēšanās laikā viņai acī nejauši iešļācās kodīga kosmētika, radot nopietnus draudus, jo šai acij iepriekš jau bija veikta sarežģīta operācija. Sāpēm pastiprinoties, Vendija nekavējoties steidzās glābt situāciju pie ūdens krāna, prātā apsverot pat vissliktāko iznākumu – hospitalizāciju.
Sacensības norisinājās Ādažu kultūras namā, kur Karalkinu ģimene sākotnēji iekārtojās skatītāju rindās. Pēc tam Vendija devās nokārtot formalitātes, pieminot, ka dalības maksa vienā kategorijā sasniedz 55 eiro. Šis posms viņai lika aizdomāties par savu motivāciju – dalība turnīrā ir veids, kā pierādīt spēju kontrolēt paša ķermeni, nevis pakļauties mirkļa vēlmēm. Tomēr gatavošanās kulminācijā, kad dalībnieces krāsojās, notika ķibele ar skaistumkopšanas produktu, kas acumirklī izraisīja dedzināšanu: "Bāc! Un kas būs, ja es tagad skalošu acis? Pie kam slimajā acī! Nu, man taču tur vispār ne ar pūderi, nekādu šķidrumu, neko!"
Tā kā nekādu medicīnisko pilienu līdzi nebija, atlika vien paļauties uz tekošu ūdeni. Par spīti bažām par operētās acis veselību, pēc skalošanas vizuālu defektu nebija, ko apstiprināja arī pārējās dāmas. Uz bažīgo jautājumu par pašsajūtu Vendija atteica: "Nu, to mēs redzēsim rīt, parīt, vai braukšu uz slimnīcu, vai nē..."
Gatavojoties startam kategorijā "Figūra", Vendija devās pie sāncensēm un paskaidroja, kā vizuāli var pazīt šo grupu: "Figūras kategorijā krusteniskais saišu izvietojums bikini – tā ir kā atpazīšanas zīme, ka tā ir viena no smagajām kategorijām."
Uztraukuma vietā Vendija saglabāja vēsu prātu, uzsverot, ka galvenais ir rūpīgi klausīties tiesnešu komandās, kuras lielajā troksnī mēdz būt grūti sadzirdamas. Kad sportiste kāpa uz skatuves, viņu atbalstīja vīrs Pāvels un meita Viktorija, kura neslēpa sajūsmu par mātes izskatu: "Viņa bija ļoti smuka!"
Individuālajā uznācienā Vendija skatītājus priecēja ar dinamisku pozēšanu humoristiskas melodijas pavadībā. Viņa atzina, ka publika jau sagaida no viņas tieši šādu priekšnesumu stilu: "Skatītāji ir pieraduši, ka man ir tādas lipīgas, smieklīgas, interesantas dziesmiņas – tur nav ne drāmu, ne traģēdiju, nekā ļoti nopietna, bet viss ir pa jautro!"
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu