Otrdien Augšdaugavas novadā aizturēts Latvijas pilsonis, kurš jau otro reizi gada laikā pārvadāja nelikumīgi valsts robežu šķērsojušas personas, aģentūru Valsts robežsardzes pārstāve Jolanta Babiško.
Robežsargi Tabores pagastā mēģināja pārbaudei apturēt kādu "Nissan" markas automašīnu, taču tās vadītājs nepakļāvās robežsargu likumīgajai prasībai un turpināja braukt.
Robežsargi nekavējoties sāka automašīnas vajāšanu, kuras laikā konstatēja, ka transportlīdzekļa vadītājs no automašīnas izsēdināja vairākas personas un pēc tam mašīnu apturēja.
Veicot meklēšanas pasākumus, robežsargi netālu no automašīnas konstatēja piecas aziātiskas izcelsmes personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem, vīzām un uzturēšanās atļaujām, kuras iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu.
Pret pārvadātāju — Latvijas pilsoni — sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 2851. panta trešās daļas par liela personu skaita, tas ir, vienā gadījumā vairāk nekā piecu personu, nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijā.
Latvijas pilsonim šis jau ir otrais šāda veida noziedzīgs nodarījums, ko viņš ir veicis gada laikā. 2025. gada 23. jūlijā robežsargi sadarbībā ar Valsts policijas un Bauskas novada pašvaldības policijas amatpersonām operatīvo pasākumu rezultātā Bauskas novadā aizturēja personu, kas pārvadāja nelikumīgi valsts robežu šķērsojušas personas.
Arī toreiz autovadītājs nepakļāvās rīkojumam apstāties un, strauji palielinot ātrumu, sāka bēgšanu, taču zaudēja kontroli pār transportlīdzekli un nobrauca no ceļa, iebraucot grāvī.
Pret personu toreiz tika sākts kriminālprocess par liela personu skaita nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijā.
Latvijas pilsonim sākotnēji piemērots drošības līdzeklis - apcietinājums, bet otrā noziedzīgā nodarījuma veikšanas brīdī, ko viņš veica vakar, bija spēkā drošības līdzeklis — drošības nauda.
Piecas personas atturētas no nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas.
Tāpat pret transportlīdzekļa vadītāju sākts administratīvā pārkāpuma process par nepakļaušanos tādas personas prasībai apturēt transportlīdzekli, kura ir pilnvarota pārbaudīt transportlīdzekļa vadītāja dokumentus.
