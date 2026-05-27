Jauno Valsts kancelejas direktoru neizraudzīsies Ministru prezidents, bet uz amatu tiks sludināts konkurss, atklāja Valsts kancelejā.
Konkursu plānots izsludināt tuvākajā laikā.
Valsts kancelejā skaidro, ka Valsts civildienesta likumā ir noteikts, ka uz vakanto ierēdņa amatu atklātu pretendentu konkursu var neizsludināt atsevišķos likumā noteiktajos gadījumos, izņemot, kad iestādes vadītājs atbrīvots no ierēdņa amata, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos.
Tādējādi gadījumos, kad iestādes vadītājs atbrīvots no ierēdņa amata, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos, ir rīkojams atklāts pretendentu konkurss. Darba attiecības ar iepriekšējo Valsts kancelejas direktoru Raivi Kronbergu tik pārtrauktas, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar demisionējušo Ministru prezidenti Eviku Siliņu (JV).
Jau vēstīts, ka iepriekš atstādinātais Valsts kancelejas direktors Kronbergs 18. maijā atstāja amatu.
Līdz jaunā Valsts kancelejas vadītāja iecelšanai šos pienākumus pildīs Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās Inese Gailīte.
Ministru kabinets Kronbergu Valsts kancelejas direktora amatā apstiprināja 2024. gada 23. jūlijā, un viņš darbu amatā sāka tā gada 12. augustā. Viņu amatam izvirzīja Siliņa.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs prokuratūras uzdevumā Kronbergu maija pirmajā pusē aizturēja procesuālo darbību veikšanai tā dēvētajā kokrūpnieku lietā. Vēlāk Kronbergs tika atbrīvots.
