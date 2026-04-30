Lai īstenotu savu sapni pēc vizuālām pārmaiņām, šova "Slavenības. Bez filtra" zvaigzne Jesica Zundovska kopā ar draudzenēm ir mērojusi tālo ceļu uz Armēniju. Dodoties uz lidostu, Jesica neslēpa pacilātību – viņu sildīja saule un patīkams satraukums par gaidāmo piedzīvojumu. Arī galamērķī dāmas sagaidīja lieliski laikapstākļi, kas ļauj ne tikai nodoties medicīniskajām procedūrām, bet arī nedaudz paceļot.
Katras ceļotājas mērķis ir atšķirīgs – kamēr pašai Jesicai plānots uzlabot sēžamvietas aprises, kāda cita draudzene ir gatava deguna formas korekcijai jeb rinoplastikai. Lai gan lēmums par ķirurģisku iejaukšanos ir rūpīgi apsvērts, Jesica atzīst, ka iekšēji nedaudz trīc sirds, jo šis solis ir viens no pārdrošākajiem viņas mūžā.
Viena no draudzenēm atklāti raksturo savu ilggadējo kompleksu: "Man liekas, ka vienīgais, ko esmu redzējusi kopš dzimšanas, ir deguns, deguns, deguns. Skatos bildēs, un man liekas, ka dzīve būtu skaistāka, ja man būtu mazāks deguns, es būtu precējusies, ja man būtu mazāks deguns. Es sāku interesēties un sapratu, ka tie, kuri taisījuši operācijas Latvijā, pēc tam kaut kas nav sanācis."
Dāmas ir pārliecinātas, ka Armēnijas speciālisti ir labākā izvēle, īpaši deguna operāciju gadījumā. Reģionam raksturīgo sejas pantu dēļ vietējie ārsti ir ieguvuši milzīgu pieredzi, risinot sarežģītus estētiskos uzdevumus. Liene papildina, ka uzticība ārvalstu klīnikām balstās tieši prakses biežumā: "Operāciju, kuru veikšu es, man liekas, ka arī šeit ir lielāka prakse. Pie mums veic, bet es nezinu nevienu sievieti Latvijā, kurai Latvijā ir veikta dibena palielināšanas operācija. Es neesmu redzējusi nevienu dzīvu dvēseli."
Kaut arī Jesica nenoliedz, ka Latvijā šādi pakalpojumi varētu būt finansiāli izdevīgāki, ceļabiedrenes prioritāti piešķir kvalitātei un ķirurgu prasmēm, nevis zemākai cenai. Galvenais ir rezultāts, un Jesica uz nākotni raugās ar lielām cerībām: "Es ļoti ceru, ka mans dibens būs tikpat skaists, cik deguns."
