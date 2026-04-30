Lai veiktu izšķirošās medicīniskās pārbaudes pirms plānotās ķirurģiskās operācijas, šova "Slavenības. Bez filtra" personība Jesica Zundovska kopā ar medicīnas tūrisma speciālisti Irēnu devusies uz klīniku Armēnijā. Tieši šo analīžu iznākums noteiks, vai ilgi gaidītā operācija vispār drīkst notikt. Interesanti, ka pēdējos divus mēnešus Jesica apzināti izvairījusies no jebkādām sportiskām aktivitātēm, mērķtiecīgi cenšoties palielināt ķermeņa tauku slāni, kas nepieciešams procedūras veikšanai.
Konsultācijas laikā speciālists, izvērtējot pacientes fiziskos datus, apstiprināja, ka atteikšanās no treniņiem ir devusi rezultātu: "Neliels tauku daudzums ir, protams, nav pārbagāti, bet materiāls, ar ko strādāt, principā ir."
Šis paziņojums Jesicai nesa milzīgu atvieglojumu. Viņa neslēpa bažas, ka nepietiekams tauku daudzums liegtu iespēju veikt kombinēto operāciju – atsūkt taukus no vienām zonām, lai tos pārstādītu sēžamvietas apjoma palielināšanai. Kaut arī ārsts norādīja uz nelielu audu atslābumu, ko iespējams uzlabot vēlāk, galvenais šķērslis ir pārvarēts. Aizkadrā Jesica neslēpa emocijas par veiksmīgo "sagatavošanās posmu": "Es vienkārši esmu ļoti priecīga par to, ka esmu uzēdusies!"
Klīnikas apmeklējums neiztika bez neliela apjukuma mirkļa pie reģistrācijas galda. Tā kā Armēnijā, līdzīgi kā kaimiņvalstīs, personas identitātes dokumentos un ikdienas saskarsmē būtisks ir tēvvārds, darbinieki neatlaidīgi interesējās par to, kā sauc Jesicas tēvu.
Lai gan Latvijā šādu sistēmu neizmanto, darbinieces uzstājības dēļ Jesicai nācās nosaukt vārdu – Aldis. Šis process viņai radīja iekšēju diskomfortu personisku iemeslu dēļ: "Es mazliet samulsu, jo man gribējās viņiem atbildēt, no vienas puses, ka mums tāda nav, un vēl jo vairāk – es negribēju iet un vispār pieminēt cilvēku, ar kuru man nav absolūti nekādas sasaistes."
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu