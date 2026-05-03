Realitātes seriāla "Ģimene burkā" dalībnieki Olga un Viesturs Kohi apsprieda emocionāli lādētu tēmu – iespējamību kļūt par vecākiem trešo reizi. Šajā sarunā savijas gan optimisms, gan senas, neizrunātas aizvainojuma paliekas. Lai gan iepriekš šis jautājums šķita galīgi izlemts, Viestura negaidītā vēlme apsvērt trešo bērnu ir atkārtoti uzjundījusi diskusijas laulāto starpā.
Vēlāk, skaidrojot situāciju individuāli, Viesturs uzsvēra, ka šis ir ārkārtīgi intīms temats, pie kura viņi ar sievu atgriežas periodiski. Viņš neslēpj, ka lēmuma pieņemšana nav bijusi viegla: "Mēs esam runājuši, esam izsvēruši, izvērtējuši, bijušas asaras saistībā ar šo tematu, ir bijuši prieki. Jāsaka, šobrīd, kad mums jau ir divas skolnieces, tad doma par trešo bērnu tiešām ir diskutēta tiešām tādā racionālā un pārdomātā līmenī."
Tomēr situāciju sarežģī pagātnes notikumi. Olga atceras, ka savulaik – 35 gadu vecumā – viņa skaidri paudusi vēlmi pēc vēl viena bērna, taču toreiz Viesturs nav bijis tam gatavs. Sieviete bija nospraudusi sev iekšēju robežu, ka dzemdēs tikai līdz 40 gadiem. Paradoksāli, bet tieši pirms gada vīrs beidzot nobrieda šim solim, taču nu Olga jau ir pārkāpusi savu noteikto vecuma slieksni, kas rada šaubas un iekšēju pretestību. Viņa pat pajoko, ka vīrietis speciāli vilcinājies, līdz iestājies kritiskais vecums, taču zem humora slēpjas neatrisināts sarūgtinājums: "Šī tēma nav par ko kasīties. Man bija ļoti svarīgi, lai mans vīrietis grib to, un varbūt pat, ja tēma ir ciet, man nedaudz kremt, ka viņš nepiekrita tad, kad gribēju es un biju gatava. Es uzskatu, ka sievietei ir jābūt tomēr nedaudz gatavākai tai lietai – vīrietis jau pieslīpējas. Esam reāli – sieviete tur vairāk iegulda darba. Man nedaudz varbūt sāp sirsniņa joprojām un nav izdzīvojusi to sāpi, ka viņš nepiekrita īsti."
Neskatoties uz rūgtumu, Olga par nākotni izsakās filozofiski: "Viss ir tā, kā jābūt. Ja būs, tad būs! Tad jau izdomāsim!" Viesturs savukārt izvēlas saglabāt diskrētumu un nevēlas šīs iekšējās pārdomas izvērst plašākā publiskā telpā: "Jā, temats par ko ļoti negribās runāt plašākā publikā. Ne tāpēc, ka varbūt tas ir kāds varēšanas vai nevarēšanas pasākums, bet vairāk tā ir, nu, tāda vienkārši ģimenes lieta, ko runāt."
