Šova “Slavenības. Bez filtra” zvaigzne Olga Kambala kopā ar savām meitām un dēla sievu nodevusies kopīgai pankūku gatavošanai, kuras laikā galvenais sarunu temats bija gaidāmā mazmeitas dzimšanas diena. Atskatoties uz iepriekšējā gada pieredzi, kad svētki tika ieturēti zemūdens pasaules stilā, Olga pauž neapmierinātību, uzskatot, ka pasākuma atmosfēru toreiz sabojāja viņas laulātais draugs Kaspars.
Gabriela, Olgas vedekla, atzīst, ka šobrīd vēl skaidri nezina, kādā formātā atzīmēt mazās Arielas svētkus. Tikmēr Olga gremdējas atmiņās par iepriekšējo gadu un tā tematiku: “Tā nāras balle bija kruta, ja to nebūtu sabojājuši vīrieši,” viņa spriež. Lai gan Gabriela jau sākotnēji bija noteikusi, ka bērnu ballītē grādīgie dzērieni netiks lietoti, vīriešu vēlme slepus iedzert par jubilāres veselību radīja lieku spriedzi. Olga atminas, ka pasākums principā izdevies lielisks, taču Gabrielai nācies veltīt pārlieku lielu uzmanību kungu pieskatīšanai.
Tāpat Olga joprojām atceras aso kritiku, ko saņēma par savu vizuālo tēlu: “Man tā uzbruka par to nāras tērpu – es atkal kārtējo heitu piedzīvoju. Pēc tam īsajos stāstos es ieliku: Kā izskatās "Disneja" nāra? Viņa tā arī izskatās – krūšturī un ar asti. Un kādu šogad taisām?”
Lielāko rūgtumu par pagājušo gadu Olgai tomēr izraisīja Kaspara rīcība. Viņasprāt, vīrs nav spējis vienkārši atpūsties: “Man reāli Kaspars sabojāja pagājušajā reizē nāras balli, jo viņš nevar atslābt un izbaudīt svētkus. "Nē, es nefotografēšos un nerunāšu ar tevi!"” Olga norāda, ka gaidījusi solidaritāti, taču tā vietā saskārusies ar vienaldzību: “Man gribētos, lai viņš piedalās, taču viņš it kā "atsaldējas".”
Apsverot šī gada svinības, Gabriela pieļauj iespēju pasākumu rīkot bez vīriešu klātbūtnes. Viņa svārstās par svētku lokāciju, taču kā viens no variantiem tiek izskatīta bērnu rotaļu istabas īre. Olga šo ideju atbalsta, jo tas atbrīvotu no rūpēm par mājokļa kārtošanu un rotāšanu.
Noslēgumā Olga piebilst: “Tad jau redzēsim – kad nāks tuvāk ballīte, tad arī izdomāsim. Lai jau māmiņa izdomā, ko viņa grib.”
