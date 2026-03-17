Prokuratūra par braukšanu reibumā cēlusi apsūdzību dziedātājam Normundam Rutulim, noskaidroja aģentūra LETA.
Neminot personas vārdu, prokuratūrā aģentūrai LETA apstiprināja, ka pirmdien kriminālvajāšanai no Valsts policijas saņemts kriminālprocess par sestdien Rīgas centrā konstatēto braukšanu dzērumā un patlaban personai celta apsūdzība.
Prokuratūra atzīmē, ka pēc apsūdzības uzrādīšanas šādas kategorijas lietās ir iespējami trīs varianti, proti, prokuratūra pati piemēro sodu, prokuratūra vienojas ar apsūdzēto par vainas atzīšanu un sodu un lūdz tiesai šo vienošanos apstiprināt, vai arī lieta tiek nosūtīta uz tiesu skatīšanai vispārējā kārtībā.
Valsts policija portālam "lasi.lv" norāda, ka 14. martā ap pulksten 23.30 Rīgā, Lāčplēša ielā notika automašīnas "Mercedes-Benz" un "Cupra" sadursme. Negadījumā neviena persona necieta.
Likumsargi konstatēja, ka viens no automašīnas vadītājiem bija braucis vairāk nekā divu promiļu stiprā alkohola reibumā. Par ceļu satiksmes negadījumu Valsts policija uzsākusi administratīvā pārkāpuma procesu un izmeklē visus negadījuma apstākļus. Par braukšanu reibumā uzsākts kriminālprocess.
Krimināllikumā noteikts, ka par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 1,5 promiles, vai par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, atrodoties narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem.
