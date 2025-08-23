Daudzsēriju filmas "Nelūgtie viesi" režisors Vlads Kovaļovs un rakstniece, producente Lelde Kovaļova kopā ar tehnoloģiju un inovāciju uzņēmumu "Tet" uzsākuši darbu pie jauna seriāla uzņemšanas. Šis būs elpu aizraujošs stāsts, kas apvieno trilleri, drāmu un emocionālu spriedzi, kuru grūti aizmirst.
Dažādi garāmbraucēji šķietami parastā darba dienā apstājas nomaļā kafejnīcā, nenojaušot, ka visi kļūs par ķīlniekiem – iesprostoti vienā telpā gandrīz 37 stundas, kur valdīs panika, nodevība un cīņa par izkļūšanu. Tajā pašā laikā izmeklētājs Markuss saņem visgrūtāko uzdevumu savā dzīvē – pierādīt dažu stundu laikā, ka slepkavībā apsūdzētais galvenā noziedznieka jaunākais brālis patiesībā ir nevainīgs. Ja viņam tas neizdosies vai sazināsies ar policijas kolēģiem par notiekošo, ķīlnieki tiks nogalināti cits pēc cita. Starp viņiem arī izmeklētāja sieva, kura ir mazuļa gaidībās.
"Ķīlnieki" ir Latvijas kino pirmā daudzsēriju filma, kuras visu astoņu sēriju darbība aptver tikai nepilnas divas diennaktis.
Tā būs emocionāli intensīva drāma par morālām izvēlēm, cilvēku psiholoģiju krīzes situācijā un instinktiem, kas pārspēj sociālās maskas, statusus un ārējo tēlu.
"Šis ir izaicinošākais un vienlaikus aizraujošākais kino projekts, ko jebkad esmu producējusi," stāsta galvenā producente Lelde Kovaļova. "Lasot "Ķīlnieku" scenāriju, sapratu, ka tajā nav nevienas garlaicīgas lapaspuses. Katrs mirklis ir piesātināts ar spriedzi, nepārtraukti uztraucies par to, vai tavi mīļākie varoņi izdzīvos. Un vēl scenārijā iekļautās sabiedriski nozīmīgās tēmas mani patiesi aizkustināja."
Galvenajās lomās būs redzams Mārtiņš Kalita, Madara Krživeca, Edgars Ozoliņš, Oto Madernieks, Andrejs Alens, Andris Daugaviņš, Elīna Vāne, Āris Matesovičs, Alise Dzene, Valts Skuja un Mārtiņš Kalniņš.
Daudzsēriju filma "Ķīlnieki" "Tet" televīzijā būs pieejama 2026. gada sākumā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu