Dejotāja, uzņēmēja un jaunā “Slavenības. Bez filtra” dalībniece Aleksandra Kurusova lielu daļu dzīves veltījusi sporta dejām, tomēr šai lappusei nu ir pielikts punkts. Viņa atklājusi, kāpēc pieņēmusi šo lēmumu.
Tiekoties ar draudzeni, Aleksandra pastāstīja, kāpēc uz laiku devusies dzīvot uz Singapūru. Lai gan sākotnēji plānojusi tur pavadīt vien trīs mēnešus, vasara pārvērtās divos gados. Tur viņa strādāja par pasniedzēju, apmācot jaunos dejotājus, taču lielā slodze noveda pie izdegšanas – pieredzes, ko Aleksandra sauc par vienu no saviem dzīves lūzumpunktiem.
Neraugoties uz panākumiem, labām atsauksmēm un aicinājumiem palikt, viņa saprata – spēka turpināt vairs nav. Atgriežoties mājās, Aleksandra domāja, ka atsāks profesionālo karjeru, taču sajūtas bija mainījušās.
"Zini kā, kad tu kaut ko dari un sirds nav tur, tu to dari bez tās gandarījuma sajūtas. Es sajutu, ka es haltūrēju, es darīju, bet skatījos pulkstenī, kaut nu ātrāk beigtos tā stunda. Tad es sapratu, ka nevaru aizgriezties."
Tagad dejām viņa pieskaras vien minimāli – tikai savējiem vai kāzu deju iestudējumos. Viss viņas laiks šobrīd tiek veltīts jaunajai kaislībai – batutu fitnesam.
Jau iepriekš vēstījām, ka pēdējo reizi Aleksandra bija redzama lielākos TV projektos, kā, piemēram, "Eirovīzijā" un šovā "Dejo ar zvaigzni". Pēc tam viņa apzināti no publiskās dzīves attālinājās, taču tagad jūt, ka ir īstais brīdis atgriezties.
VIDEO:
