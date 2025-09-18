"Slavenības. Bez filtra" dalībniece, dejotāja un batutu fitnesa trenere Aleksandra Kurusova kopā ar draudzeni skrituļo pa Mežaparku un sarunājas par dzīvi. Abu saruna nonāk pie temata, kas pēdējā laikā raisījis vislielāko sabiedrības uzmanību – Aleksandras svars. Gada sākumā presē parādījās raksti, ka sabiedrība ir nobažījusies par viņas veselību un izskatu. Savukārt internetā plaši tika apspriests, ka dejotāja un batutu fitnesa trenere ir pārāk tieva. Negatīvajos komentāros pat izskanēja pieņēmumi, ka viņai varētu būt ēšanas traucējumi.
Jautāta, kā ir tagad ar svaru, Aleksandra atbild ar smaidu: "Lieliski! Plus seši kilogrami – un es priecājos." Viņa paskaidro, ka šīs izmaiņas devušas gan sajūtu, ka ķermenis ir smagāks, gan vairāk spēka un enerģijas. "Zin kā ir – kad esi vieglākā svarā, jūties brīvāk. Bet, kad klāt ir seši kilogrami, tas jau ir daudz, un es to jūtu. Tajā pašā laikā man ir vairāk enerģijas, varu vēl jaudīgāk "dot iekšā". Es jūtos labi, un tagad ir forši," viņa stāsta.
Aizkadrā Aleksandra piebilst, ka sabiedrības uzmanība viņai pat nākusi par labu. "Sliktā reklāma arī ir laba reklāma. Tas tiešām strādā – manā gadījumā uz visiem 100%.
Pēc visas tās sāgas, ka esmu par tievu, ka esmu slima un ka man ir problēmas, pati skatījos un domāju – ak, mans Dievs, zeme atveries! Kā cilvēki var ko tādu izdomāt? Bet ko es varu teikt – man ir plus seši kilogrami, un es jūtos lieliski," smejas Aleksandra.
Viņa arī atzīst, ka negatīvā sabiedrības uzmanība pat palīdzējusi viņas darbam – jo vairāk cilvēki par to runājuši, jo vairāk interesentu nonākuši līdz viņas treniņiem. Aleksandra smej, ka no negatīvām runām izveidojusies milzīga reklāma, kas atnesusi jaunus klientus un iespējas.
Arī draudzene piebilst, ka skarbākos komentārus visbiežāk atstāj tā dēvētie "dīvāna eksperti", kas mēdz piekasīties sīkumos, bet labo pamana reti. Aleksandra uz to reaģē ar pārliecību – bulings viņu neietekmē un viņa ir droša par sevi.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur.
Abonē ŠEIT.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu