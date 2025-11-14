Saeimas deputāti otrdien, Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē uzklausot Saeimas administrāciju par Saeimas nākamā gada budžetu, mudināja parlamentu taupīt vairāk.
Saeimas administrācijas izpilddirektore Indra Kārkliņa informēja, ka Saeimas tēriņi nākamā gada budžeta projektā plānoti 40,46 miljoni eiro, kas ir par 2,1 miljonu eiro vairāk nekā 2025. gadā. Atlīdzības aizņem vairāk nekā 77% no kopējā Saeimas budžeta. Nākamgad atlīdzībām paredzēts 31 miljons eiro, un pieaugums, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir 892 843 eiro. Mēnešalgas gan paredzēts iesaldēt 2025. gada līmenī, bet pieaugums paredzēts tikai tiem, kuriem tas izriet no minimālās algas palielinājuma, kas pamatā ir tehniskie darbinieki.
Lielākā izdevumu daļa saistīta ar 14. Saeimas nomaiņu, proti, projektā ieplānotas kompensācijas, kas saistītas ar sasaukuma maiņu. Atlaišanas pabalsti, mainoties sasaukumam, tiek izmaksāti ik mēnesi, nevis vienā lielā maksājumā.
Tāpat 9,25 miljoni eiro nākamā gada budžetā paredzēti neatliekamiem remontdarbiem Saeimas ēku kompleksam, ieguldījumiem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras pilnveidē, starptautiskās sadarbības stiprināšanai u. tml.
Kārkliņa arī stāstīja par pēdējo divu gadu laikā Saeimas struktūrvienībās īstenoto funkciju un cilvēkresursu optimizāciju, kuru rezultātā esot samazināti 16% amata vietu. Automašīnu skaits samazināts par 14%, un 2026. gadā samazināšoties vēl par 4%. Degvielas patēriņš esot samazināts par 18% no 2023. gada.
Deputāte Skaidrīte Ābrama norādīja, ka nākamā gada budžetā izdevumi par precēm un pakalpojumiem palielināsies par 1,06 miljoniem eiro. Viņa vaicāja, kas darīts, lai ietaupītu. Kārkliņa ieskicēja, ka lielākais darbs, kas ir priekšā, – Saeimas sasaukuma maiņa: jāveic frakciju rotācija, ēkas Torņu ielā "uzfrišināšana". Deputāts Andrejs Ceļapīters aicināja neveikt Saeimas ēkas renovāciju, norādot, ka, viņaprāt, parlamenta nams ir labā stāvoklī, tam nevajadzētu tērēties. Viņš pauda šaubas, ka 2032. gadā izdosies uzsākt parlamenta remontdarbus.
Deputāte Alīna Gendele norādīja, ka esot vīlusies, jo domājusi, ka Saeimas budžetā būs samazinājums. Pēc viņas domām, Saeimai jārāda piemērs, un tagad nāksies taisnoties sabiedrības priekšā.
