Vairāk nekā 40 gadus pēc valsts neatkarības atgūšanas šis ir pirmais mācību gads, kad vismaz formāli pilnībā ir ieviesta vienota skola latviešu valodā. Latvijas skolas, kas īstenoja mazākumtautību (galvenokārt krievu) pamatizglītības programmu, tagad pilnībā pārgājušas uz mācībām tikai valsts valodā.
Lai arī lielākajā daļā izglītības iestāžu pāreja norit atbilstoši plānam, pagājušajā mācību gadā trešdaļā skolu Izglītības kvalitātes valsts dienests konstatējis būtiskas grūtības. Arī sabiedrībā izskan bažas un sašutums par to, ka daudzi krievu bērni un jaunieši Latvijā joprojām nesaprot un nerunā valsts valodā.
“Latvijas Avīze” rubrikā “Kas notika pēc tam” veido publikāciju sēriju par krievu skolu reformu, skaidrojam, kā uz pārmaiņām raugās pedagogi, kā jūtas paši skolēni, ko saka amatpersonas.
