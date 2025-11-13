Šogad dronu operatoru programmu apguvuši 28 valsts aizsardzības mācības izglītojamie. Jaunsardzes centra direktors, NBS pulkvedis Valts Āboliņš TV24 raidījumā "Uz līnijas" stāsta, ka šogad plānots projektu paplašināt no dronu operatoriem līdz dronu tehniķiem, jo ir svarīgi prast ne tikai dronu vadīt, bet arī to salikt un programmēt. Jaunsardzes vadītājs arī pozitīvi vērtē valsts aizsardzības mācību priekšmeta ieviešanu skolās.
Toreiz, 2018.gadā, kad programma tika izveidota, tā bijusi diezgan militarizēta, jo nebija valsts aizsardzības dienesta. Tagad plānots, ka VAM fokuss tiks mainīts no militarizētā uz valstisko, patriotisko apziņu.
"Šaušanas mācību gan mēs atstāsim, jo tas ir tas, kas jauniešus piesaista, arī orientēšanās pamati jāapgūst, lai zinātu, kur iet ar kompasu un karti, bet ir vairāk jārunā par vērtībām, jo svarīgi ir ne tikai mācēt šaut, bet zināt arī – uz kuru pusi šaut."
Plašāk video:
