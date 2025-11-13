Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs ceturtdien telefonsarunā mudināja Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski spert enerģiskus soļus cīņā ar korupciju, aicinājumu izsakot neilgi pēc kukuļošanas skandāla, kas satricinājis Kijivu.
Ukrainas valdībai ir "enerģiski jāīsteno pretkorupcijas pasākumi un citas reformas, jo īpaši likuma varas jomā", telefonsarunā Zelenskim sacīja Mercs, teikts kancelejas paziņojumā.
Trešdien pēc Zelenska prasības atkāpās enerģētikas un tieslietu ministri saistībā ar milzu naudas atmazgāšanas shēmu enerģētikas nozarē.
Telefonsarunā Zelenskis pastāstīja Mercam par skandāla izmeklēšanu un "apsolīja pilnīgu pārredzamību, ilgtermiņa atbalstu neatkarīgām pretkorupcijas iestādēm, kā arī turpmākus ātrus pasākumus, lai atjaunotu Ukrainas iedzīvotāju, Eiropas partneru un starptautisko donoru uzticību".
Kopš 2022. gada februāra, kad Krievija atkārtoti iebruka Ukrainā, Vācija bijusi otra nozīmīgākā palīdzības sniedzēja Ukrainai.
Trešdien Merca preses sekretārs Štefans Kornēliuss žurnālistiem pauda, ka Vācija ir noraizējusies par pašreizējo skandālu, jo īpaši tāpēc, ka "tas attiecas uz nozari, kas ir saņēmusi ievērojamu Vācijas atbalstu, proti, enerģētikas infrastruktūru".
Tomēr Kornēliuss norādīja, ka tas "neietekmēs Vācijas maksājumus".
"Pašlaik mēs uzticamies Ukrainas valdībai", ka tā sniegs skaidrību par šo skandālu, pauda Kornēliuss, piebilstot, ka starp Vāciju un Ukrainu šajā jautājumā noris "cieša komunikācija".
Ukrainas Nacionālais korupcijas apkarošanas birojs (NABU) publiskojis informāciju par izmeklēšanu saistībā ar vērienīgu kukuļošanas shēmu Ukrainas enerģētikas nozarē.
NABU materiālos minēti vairāki bijušie un esošie Ukrainas valdības locekļi, kā arī uzņēmējs Timurs Mindičs, kas tiek raksturots kā tuvs Zelenska draugs.
