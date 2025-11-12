Izdots filmas "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" skaņu celiņš, ko komponējusi Lolita Ritmanis

Līdz ar Dzintara Dreiberga jaunās filmas "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" pirmizrādi, to skatītājiem un kino mūzikas cienītājiem kļuvis pieejams arī filmas oriģinālmūzikas albums, ko izdod un izplata “Izdevniecība MicRec”.
Mūzikas autore ir pasaulē atzītā komponiste, Latvijā un Holivudā radītas kino mūzikas autore Lolita Ritmanis.
Filmas mūzika ierakstīta Rīgā, Latvijas Radio 1. studijā, piedaloties pazīstamiem latviešu mūziķiem, kas apvienojušies orķestrī "Latvian Studio Orchestra". Albumam izmantots filmas angliskais nosaukums "Escape Net".
Lolita Ritmanis: "Sadarbība ar izciliem Latvijas mūziķiem ir viens no manas dzīves lielākajiem priekiem. Strādāt ar šiem profesionālajiem māksliniekiem ir viegli un patīkami, un to daru ar lielu mīlestību. Īpaši vēlos izcelt brīnišķīgos solistus Sandi Šteinbergu un Daci Zālīti-Zilberti. Latvijas Radio 1. studijā jūtos kā mājās. Gan man, gan manam vīram un šī ieraksta līdzproducentam Markam Matsonam (Mark Mattson) sadarbība ar Latvijas skaņas režisoru Vari Kurmiņu vienmēr ir bijusi visaugstākajā līmenī. Varim un visai Latvijas Radio komandai izsaku vislielāko paldies! Paldies arī Guntaram Račam un "MicRec" par iespēju darīt šo mūziku pieejamu klausītājiem."
Albuma dizainu veidojuši mākslinieki Emīlija un Arnis Grīnbergi, izmantojot filmas foto materiālus. Vāka foto autors — Raimonds Birkenfelds.
Filmas skaņu celiņā iekļauti 27 mūzikas ieraksti, kas tagad pieejami gan CD formātā un pasūtāmi micrec.lvšeit, gan arī klausāmi visās populārākajās mūzikas straumēšanas un lejupielādes platformās visā pasaulē.
