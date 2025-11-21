Eiropas Parlaments (EP) apstiprinājis samazinātus ilgtspējas ziņošanas pienākumus un pienācīgas rūpības prasības uzņēmumiem.
EP deputāti uzskata, ka ziņas par pienākumu izpildi sociālajā un vides jomā būtu jāsniedz tikai tiem uzņēmumiem, kuros strādā vairāk nekā 1750 darbinieku un kuru neto gada apgrozījums pārsniedz 450 miljonus eiro. Tikai uz šiem uzņēmumiem attiektos arī pienākums sniegt ilgtspējas ziņas saskaņā ar taksonomijas noteikumiem – tas ir, ilgtspējīgu ieguldījumu klasifikāciju.
Savukārt pienācīgas rūpības prasības attieksies tikai uz lieliem uzņēmumiem, kuros strādā vairāk nekā 5000 darbinieku un kuru neto gada apgrozījums pārsniedz 1,5 miljardus eiro. Deputāti vēlas, lai šie uzņēmumi piemērotu uz risku balstītu pieeju negatīvās ietekmes uz cilvēkiem un planētu identificēšanai un uzraudzībai. Tā vietā, lai sistemātiski pieprasītu informāciju no saviem mazākajiem biznesa partneriem, lielajiem uzņēmumiem būs jāpaļaujas uz jau pieejamo informāciju, un pienācīgas rūpības prasību ziņas no nelieliem uzņēmumiem varētu pieprasīt tikai galējas nepieciešamības gadījumā.
Vienlaikus deputāti arī vēlas, lai Eiropas Komisija izveidotu digitālu portālu uzņēmumiem, kurā būtu brīvi pieejamas veidnes, vadlīnijas un informācija par visām ES ziņošanas prasībām.
"Balsojums parāda, ka Eiropa var būt gan ilgtspējīga, gan konkurētspējīga. Mēs vienkāršojam noteikumus, samazinām izmaksas un sniedzam uzņēmumiem skaidrību, kas tiem nepieciešama, lai attīstītos, investētu un radītu labi apmaksātas darbavietas," par pieņemto lēmumu izteicies EP Juridiskās komitejas ziņotājs Jorgens Varborns (Zviedrija).
ES noteikumu vienkāršošana ir noteikta kā viena no EP darbības prioritātēm. Deputāti atkārtoti aicinājuši pārskatīt ES noteikumus, lai vienkāršotu un samazinātu administratīvās prasības uzņēmumiem, veicinātu ES konkurētspēju un labklājību. EP jau ir pieņēmis virkni priekšlikumu šajā sakarā un strādā, lai pabeigtu darbu arī pie pārējiem.
Publikācija tapusi sadarbībā ar Eiropas Parlamenta biroju Rīgā.
