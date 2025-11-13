Naktī uz piektdienu gaisa temperatūra Latvijā paaugstināsies līdz +9..+13 grādiem, pārspējot siltuma rekordus, prognozē sinoptiķi.
Sagaidāms, ka pirms pusnakts tiks laboti daži 13. novembra rekordi, pēc pusnakts - 14. novembra rekordi. Atbilstoši Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem līdz šim augstākā gaisa temperatūra, kas valsts teritorijā reģistrēta 13. novembrī, ir +12,2 grādi 2019. gadā Daugavpilī, savukārt 14. novembra Latvijas rekords ir +12,7 grādi 2019. gadā Ainažos.
Rietumu, dienvidrietumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 13-18 metriem sekundē, piekrastē gaidāmas brāzmas līdz 21 metram sekundē. Daudzviet īslaicīgi līs.
No rīta un dienā pārsvarā pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra būs +2..+9 grādi. Daudzviet īslaicīgi līs, starp mākoņiem uzspīdēs saule.
Rīgā piektdien brīžiem iespējams lietus, caur mākoņiem parādīsies kāds saules stars. Naktī gaiss iesils līdz +12 grādiem un dienvidrietumu vējš brāzmās pieņemsies spēkā līdz 15 metriem sekundē. No rīta un dienā pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra būs +5..+8 grādi.
