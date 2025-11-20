Sociālajos tīklos un arī atsevišķos medijos sacelta trauksme par govju indēšanu Dānijā un šīs rīcības sekām lopkopībai. Satraukums saistīts ar jaunās lopbarības piedevas "Bovaer" lietošanu, kas samazina govju radītos siltumnīcefekta gāzes metāna izmešus.
"Dānijā Zaļā kursa ārprāts – valdība spiež govīm barot indīgu vielu, lai tās mazāk izplatītu gāzes. Govis mirst mokās. Indīgās vielas ražotājiem saistība ar Bilu Geitsu. Indīgā viela nonāk gaļā, pienā un dabā. (..)" raksta sociālā tīkla "X" lietotājs no Latvijas John Brown2022. Viņš atsaucas uz citu "X" lietotāju Jonnatan Pallesen, kas savukārt, atsaucoties uz Dānijas TV2 portāla publikāciju, raksta: ""Bovaer" skandāls Dānijā. (..) Tagad daudzas govis sabrūk, un dažas ir nācies eitanazēt."
Neaizmirsīsim, ka runa ir par Dāniju – pasaulē pirmo valsti, kurai ir plāns ieviest nodokli govju radītajiem metāna izmešiem no 2030. gada, ko tautā dēvē par "purkšķu" jeb "pirdienu" nodokli. Detalizēti noteikumi, kā tas darbosies, vēl gan nav izstrādāti un galīgais lēmums būs jāapstiprina parlamentā. Taču Dānijas piemērs "pielipis" arī citām valstīm, līdzīgi plāni ir arī Jaunzēlandē un tiek apspriesti arī citur. Ja Dānijas iniciatīvas govju radītā metāna samazināšanā sekmēsies, tad ļoti iespējama ir kopējā ES lauksaimniecības politikas virzība uz šādiem pasākumiem.
Tādēļ vietā ir jautājums – kas īsti notiek? Kas ir "Bovaer" un vai govis no tā cieš? Kāds tam sakars ar Bilu Geitsu un vai šādas piedevas izmanto arī Latvijā? Skaidrojam to visu.
Aizdomas krīt uz barības piedevu
Šī gada 31. oktobrī dāņu laikraksts "Jyllands-Posten" publicēja rakstu, kurā vēstīja, ka daudzi dāņu zemnieki satraukušies – viņu govis atsakās ēst, samazinās to piena ražība, dzīvnieki novājē, dažos gadījumos pat sabrūk vai arī saimnieki spiesti tās likvidēt. Zemnieku aizdomas kritušas uz piena govju lopbarības piedevu "Bovaer", kas no oktobra sākuma visiem piena govju īpašniekiem Dānijā bija jāsāk lietot obligāti. Laikraksts gan uzsver, ka šo veselības problēmu iemesli nav skaidri – tā aptaujātie veterinārārsti skaidrojuši, ka šādi simptomi var būt saistīti ar vairākiem faktoriem – barības sastāvu, vides radīto stresu, infekcijām vai ražošanas praksi un aicinājuši veikt neatkarīgu diagnostisko izmeklēšanu.
Dienu vēlāk, 1. novembrī, līdzīgs raksts tika publicēts arī Dānijas televīzijas TV2 portālā, pamatvilcienos atkārtojot "Jyllands-Posten" publikācijā teikto par zemnieku satraukumu. Šī publikācija citē arī Dānijas Nacionālās piena ražotāju asociācijas priekšsēdētāju Kjartanu Polsenu, kurš atzīst, ka daudzi zemnieki zvana uz asociāciju un ir neapmierināti ar situāciju. Vienlaikus Polsens nosauc izveidojušos situāciju par savādu, jo saka, ka problēmas skārušas tikai daļu piensaimnieku, citi dod govīm "Bovaer" un nekādus negatīvus simptomus nav manījuši. Viņš aicina piensaimniekus ziņot par visiem govju veselības traucējumiem un izmeklēt tos, taču,
ja zemnieku aizdomas apstiprināsies, viņš prognozē, ka zemnieki rakstīs deklarāciju valdībai, pieprasot atcelt prasību pievienot "Bovaer" piena govju barībai.
Savukārt Dānijas Veterinārā un pārtikas administrācija atbildē TV2 raksta, ka ir informēta, ka daži zemnieki saskārušies ar veselības problēmām savos ganāmpulkos pēc "Bovaer" lietošanas. Administrācija ir uzticējusi Orhūsas Universitātei noskaidrot, vai pastāv saikne starp "Bovaer" lietošanu un govju veselības problēmām. Universitāte sola to paveikt pēc iespējas drīz un izdarīt secinājumus jau pēc 2025./2026. gadu mijas.
Satraukums Lielbritānijā
Arī Lielbritānijā savulaik bijis satraukums par "Bovaer" lietošanu kā liellopu pārtikas piedevu, tiesa gan, tas bija citādi orientēts. Reaģējot uz ziņu, ka viens no pasaulē lielākajiem piena un piena produktu ražotājiem Dānijas zemnieku kooperatīvs "Arla Foods", kas ir lielākais piena produktu ražotājs gan Dānijā, gan Lielbritānijā, ir sācis izmēģināt "Bovaer" lietošanu 30 fermās Lielbritānijā, sociālajos tīklos sāka izplatīties informācija, ka 3-nitrooksipropanols esot kancerogēna viela. Rezultātā zināms patērētāju daudzums atteicās lietot lielveikalu tīklos "Tesco", "Morrisons" un "Aldi" iegādāto pienu, kas bija iepirkts no "Arla Foods" fermām.
Šajā sakarā raidorganizācija BBC 2024. gada 4. decembrī publicēja rakstu, citējot "DSM-Firmenich", Lielbritānijas Nacionālo fermeru asociāciju, kā arī Pārtikas standartu administrāciju un uzsverot, ka piens, kas iegūts no govīm, kuru pārtikai bijis pievienots "Bovaer", ir pilnīgi drošs lietošanai un ka pārtikas piedeva "Bovaer" ir izgājusi ļoti stingras pārbaudes un atzīta par lietošanā drošu. BBC citē arī Notingemas Universitātes Pārtikas sistēmu institūta pārstāvi Džeku Bobo, kas pieļāva, ka pārpratums radies no ASV pārtikas un zāļu regulatora FDA pavadvēstules, kas uzsvērusi nepieciešamos piesardzības pasākumus rīcībā ar "Bovaer" aktīvo vielu 3-nitrooksipropanolu. "Tomēr ir svarīgi uzsvērt, ka šī aktīvā viela nesaglabājas piena produktos, kas nonāk līdz patērētājam," tā Dž. Bobo.
Kā ir Latvijā?
"Latvijas Avīze" interesējās arī par to, kā ir ar šīs lopbarības piedevas lietošanu Latvijā. Nedaudz neveiklā situācijā šajā gadījumā nokļuva Zemkopības ministrija, kas, atbildot uz jautājumu par "Bovaer" lietošanu, paziņoja, ka "Eiropas Savienībā dzīvnieku barībā ir atļauts izmantot tādas barības piedevas, kas ir atzītas un iekļautas ES barības piedevu reģistrā.
Ar šādu nosaukumu nav reģistrēta barības piedeva, līdz ar to, ja tāda arī ir, lietot to ES nav atļauts."
Šī atbilde ignorē faktu, ka vismaz ES dalībvalstīs Zviedrijā un Dānijā "Bovaer" jau tiek aktīvi lietots.
Latvijas Lauku konsultāciju centrs (LLKC) bija iedziļinājies situācijā vairāk, atbildē uz šādu pašu jautājumu norādot, ka "Bovaer" aktīvā viela 3-nitrooksipropanols ir atļauta lietošanai Eiropas Savienībā un atsūtot saiti uz attiecīgo dokumentu, kā arī uzsverot, ka šīs piedevas lietošana ES šobrīd ir atļauta piena un vaislas govīm, bet ne gaļas liellopiem. Savukārt, atbildot uz jautājumu, vai tādu jau lieto arī Latvijā, LLKC Lopkopības nodaļas vadītāja Silvija Dreijere atbildēja, ka "Latvijā šo vielu, piedevu, lietošana pagaidām nav aktuāla, jo mums saimniecībām nav individuālu emisiju samazināšanas plānu, kas spiestu lietot šos produktus."
Vai pastāv saistība ar Bilu Geitsu?
Preparāta ražotājs "DSM-Firmenich" noliedz jebkādu Bila Geitsa iesaisti šajā uzņēmumā vai "Bovaer" ražošanā. Iemesls, kādēļ uzņēmuma "Microsoft" kādreizējais līdzdibinātājs un šobrīd pazīstamais mecenāts ir piesaukts šajā sakarā, visticamāk, ir saistīts ar to, ka viņa izveidotais investīciju uzņēmums "Breakthrough Energy Ventures" ir ieguldījis līdzekļus Austrālijas jaunuzņēmumā "Rumin8", kas arī izstrādā vielu, kas samazina liellopu gremošanas procesā radītos metāna izmešus. Līdzekļus šajā jaunuzņēmumā ieguldījis arī "Amazon" īpašnieks Džefs Bezoss un interneta tirdzniecības platformas "Alibaba" līdzdibinātājs Džeks Mā. Jāpiebilst, ka ekonomiskais iemesls šādas lopbarības piedevas izstrādei saistīts ar pasaulē virmojošo ideju, ka piena un gaļas lopkopjiem būtu jāliek maksāt nodeva par govju radītajām siltumnīcefekta gāzēm, ko tās rada atraugājoties un urinējot. Šāda iniciatīva, piemēram, tika izvirzīta Jaunzēlandes parlamentā 2023. gada oktobrī, pagaidām tā nav pieņemta.
Kas ir "Bovaer"?
- "Bovaer" ir Šveices–Nīderlandes uzņēmuma "DSM-Firmenich" ražota piena liellopu barības piedeva, kas nomāc par metāna ražošanu kuņģī atbildīgo gremošanas enzīmu darbību. Tā kļuvusi aktuāla tieši Zaļā kursa kontekstā.
- Preparāta sastāvā esošā aktīvā viela 3-nitrooksipropanols, kas pazīstama arī kā 3-NOP.
- "DSM" mājaslapā uzsvērts, ka šīs vielas iedarbība pētīta 150 dažādos pētījumos pēdējo 15 gadu laikā, kuru rezultāti publicēti vairāk nekā 85 publikācijās recenzētajos zinātniskajos žurnālos. Pētījumos secināts, ka "Bovaer" lietošana pareizā veidā, pievienojot vienu gramu vielas uz 20 kg lopbarības, ir nekaitīga gan govīm, gan cilvēkiem – 3-nitrooksipropanolu liellopu gremošanas procesā kuņģī esošie mikrobi pilnībā sadala par tādām vielām, kas dabiski rodas gremošanas procesā liellopu kuņģī, tādēļ nekādas 3-NOP pēdas nav atrodamas ne pienā, nedz arī gaļā.
- Tādējādi "Bovaer" lietošana šobrīd ir atļauta 68 valstīs pasaulē, 22 valstīs to jau aktīvi lieto.
- Arī Eiropas Savienība 2022. gada 7. aprīlī ar regulu 2022/565 ir atļāvusi lietot 3-nitrooksipropanolu kā lopbarības piedevu piena un vaislas govīm labvēlīgas ietekmes panākšanai uz vidi.
Kādēļ govīm dod "Bovaer"?
- Govīm gremošanas procesā, sagremojot rupjās zāles šķiedras, kuņģa pirmajā kamerā (liellopiem ir četras kuņģa kameras) gremošanas enzīmu iedarbības rezultātā rodas metāns, kuru govis pēc tam atraugā atpakaļ atmosfērā.
- Tiek uzskatīts, ka katra govs atkarībā no ēšanas režīma gadā atraugā atmosfērā 70–120 kg metāna. Tā kā pasaulē ir 1,4–1,6 miljardi liellopu, tad tas kļūst par vienu no būtiskiem atmosfērā izdalītā metāna avotiem.
- Metāns ir viena no spēcīgākajām siltumnīcefektu veidojošajām gāzēm, tā efekts siltumnīcefekta veidošanā ir 28–34 reizes spēcīgāks nekā vispazīstamākajam siltumnīcefekta vaininiekam – ogļskābajai gāzei.
- Viens kilograms metāna tiek pielīdzināts 28,73 kilogramiem atmosfērā izdalītas ogļskābās gāzes – iznāk, ka katrs liellops gadā izdala atmosfērā divas līdz trīsarpus tonnas ogļskābās gāzes ekvivalenta.
