Latvijas labākajai distanču slēpotājai Patrīcijai Eidukai iepriekšējā sezona bija melnākā sportistes karjerā.
Sagatavošanās posmā pārmērīgās slodzes noveda pie fiziska un vēlāk arī mentāla sabrukuma. Starpsezonā Patrīcijas dzīvē notikušas ievērojamas pārmaiņas, viņa nomainījusi treneri un arī komandu, tagad strādājot soli solī ar Itālijas izlases slēpotājiem. Nu viņai aiz muguras arī šīs sezonas pirmie starti – viņnedēļ Somijas pilsētā Muonio spēcīgā dalībnieku konkurencē FIS līmeņa mačos Eiduka 10 km distancē ieņēma 25. vietu klasiskajā slēpošanas stilā, bet brīvajā stilā bija uzreiz aiz labāko desmitnieka. Galvenā atziņa – viņa ir uz pareizā ceļa un ar optimismu raugās uz olimpisko sezonu, par gatavošanos tai pastāstot arī "Latvijas Avīzei".
Kādas ir sajūtas pēc sezonas pirmajiem startiem?
P. Eiduka: Labas. Kā lai labāk pasaka, es tagad zinu, ka sezona var turpināties, nevis iesākties un uzreiz beigties kā pagājušajā gadā. Protams, pirmos startus gaidīju ar diezgan lielām bažām, jo īsti nezināju, kas būs. Pēdējais gads ar visiem pārdzīvojumiem bija ļoti smags, taču tagad es zinu, ka mērķi šajā sezonā paliek nemainīgi, un es varu doties tālāk.
Tev viss tagad ir krasi mainījies.
Jā, izmaiņas bijušas lielas, esmu kopā ar Itālijas slēpošanas izlasi [pirms tam trīs gadus Eiduka trenējās Norvēģijas komandā "Aker Daehlie"]. Trenē mūs vācietis Markuss Krāmers. Pēc iepriekšējās sezonas man jau nebija daudz variantu, kam prasīt palīdzību. Sapratu, ka man ir vajadzīgs pieredzējis treneris, kurš ir gājis cauri dažādām situācijām, un Markuss ir viens no tiem. Teikšu tā, es viņa pieejā un sistēmā saredzu ļoti daudz līdzības tam, kā es agrāk trenējos ar savu tēti. Man šī sistēma ir tuvāk sirdij, un es jūtu, ka tā ir mana lieta, pie kuras jāpieturas. Lai izskaidrotu precīzāk, tad ir tā, ka es ticu tai treniņu programmai, pēc kuras strādāju, jo ir iespējams arī pretēji, ka strādā, bet īsti netici tam, ko dari. Krāmers strādā pēc plāna, par kuru es nešaubos, jo tā ir sistēma, pie kuras esmu pieradusi senāk, kurai es absolūti ticu.
Kādas Krāmera plānā ir lielākās izmaiņas?
Galvenais ir slodžu sabalansēšanā, jo galvenokārt pamatdarbs mums, slēpotājiem, nemainās, vienkārši to kopbildi beigās veido detaļas, manā gadījumā tā ir slodžu dozēšana.
Vai esi sapratusi, kas notika pirms gada?
Nebija atrasts pareizais balanss starp kopējo darba apjomu un intensitātes treniņiem. Vienā brīdī, kad abi divi ir par daudz, tad notiek tas, kas notika ar mani. Tika pieļauta kļūda.
Kad sāki gatavoties olimpiskajai sezonai?
Komandai pievienojos jūnijā, sāku mēnesi vēlāk nekā pārējie, taču maijā vēl nebiju gatava pieslēgties atlabšanas procesa dēļ. Katru mēnesi mums ir bijušas trīs nedēļu ilgas treniņnometnes. Pirmā bija Vācijā un Zviedrijā slēpošanas tunelī Torsbī, augustā bija pirmā augstkalnu treniņnometne Itālijā, uz pirmā dabiskā sniega kāpām oktobrī Itālijā uz ledāja.
Laba vasara, jo nevienā no iepriekšējām vasarām tik daudz neesmu slēpojusi, un tas ir labākais un arī specifiskākais darbs, ko vari darīt, gatavojoties sezonai.
Kā tiki uzņemta jaunajā komandā?
Itāļi ir ļoti draudzīgi un uzņēma mani ļoti labi. Mēs bijām diezgan labi pazīstami arī iepriekš, taču vienmēr pirms pārmaiņām ir uztraukums, jo nezini, kā būs. Tagad varu teikt, ka jūtos kā daļa no viņiem, jūtos pieņemta, ir labi, un tā arī bija viena no lietām, kas mani patīkami pārsteidza.
Ēdienkarte nav krasi mainījusies?
Makaroni ir lieta, ko es varu ēst no rīta līdz vakaram, tagad daudziem varu apstiprināt jau zināmo patiesību, ka itāļi tos māk pagatavot. Man patīk viņu ēdienkarte, arī tāpēc, ka atšķirībā no skandināviem arī itāļiem, tāpat kā mums, pusdienās patīk siltais ēdiens, tā ka šajā ziņā nav par ko bēdāties.
Atgriežoties vēl pie pagājušā gada. Kā psiholoģiski tiki galā?
Bija ļoti grūti, patiešām grūti. Sapratu, ko nozīmē ne tikai fiziskais, bet arī mentālais sabrukums. Bija brīži, kad pa galvu skraidīja arī domas visu mest pie malas. Sanāca ilga cīņa ar savu ķermeni un pašai ar sevi. Šaubījos līdz brīdim, līdz atsāku normālu treniņu procesu, nezinot, vai izdosies un kā būs. Nebija viegli, jo visu laiku gribas salīdzināt ar sevi iepriekšējo, tad ir jāiemācās savas domas nofokusēt uz to, ka jādomā par šo brīdi, nevis par to, ko spēji pirms diviem gadiem. Gāju uz priekšu palēnām, mēnesi pēc mēneša. Kad tiku atpakaļ ritmā, organisms sāka vairāk un vairāk adaptēties slodzēm, tad neziņa mazinājās, bet sākums bija ļoti smags.
Vienai tikt galā būtu grūti, kas tev palīdzēja?
Viens no tiem ir treneris Krāmers, kurš iedeva stimulu, ka no tā visa ir iespējams tikt ārā. Viņš ir pieredzējis, strādājis ar ļoti spēcīgiem sportistiem, no viņa stāstītā man ir skaidrs, ka neesmu pirmā un vienīgā, kurai nācies saskarties ar tādām lietām. Protams,
tas nebūtu bijis iespējams bez manas ģimenes atbalsta un Latvijas Olimpiskās vienības (LOV) ārstiem, kuri visu laiku turēja un tur roku uz pulsa un rūpējas par mani.
Kādi ir tālākie plāni? Nākamnedēļ Rukā sākas Pasaules kausa sezona.
Šobrīd esmu atbraukusi uz dažām dienām mājās, bet pirmdien dodos uz Somiju uz Pasaules kausa pirmo posmu. Pēc tam skatīšos, kā viss iegriezīsies. Ja sajūtas būs labas un rezultāti atbilstoši sajūtām, tad gribētu teikt, ka plāns ir startēt pilnu Pasaules kausa sezonu. No Rukas uz Trondheimu, tad uz Davosu, pēc tam Itālijā kalnos gatavoties "Tour de Ski" seriālam, taču, protams, šosezon viss ir pakārtots olimpiskajām spēlēm. Plāns ir sasniegt savu maksimuma sportisko formu tieši uz Milānu-Kortīnu. No rezultātu prognozēšanas es gan atturēšos, jo svarīgākais ir sekot līdzi visam treniņprocesam un būt uzmanīgai veselības ziņā, tāpēc, kas februārī būs, to ņemšu.
Vizītkarte. Patrīcija Eiduka
- Dzimusi 2000. gada 1. februārī
- Profesionāla distanču slēpotāja
- Divu ziemas olimpisko spēļu dalībniece – labākie rezultāti 17. vieta 4x5 km stafetē un 23. vieta 10 km klasikā 2022. gadā Pekinā
- Pasaules U-23 čempionāta otrās vietas ieguvēja
- Pirmā Latvijas slēpotāja, kura līdz galam veikusi prestižo distanču slēpošanas seriālu "Tour de Ski"
- Pasaules kausa posmos divas reizes spējusi iekļūt starp piecām labākajām dalībniecēm
- Pirmais treneris – tēvs Ingus Eiduks, olimpiskajās spēlēs piedalījies arī brālis Valts Eiduks
- 2020. gadā atzīta par Latvijas labāko sportisti
Vācija, Šveice, Krievija, Itālija
Vācietis Markus Krāmers par Itālijas distanču slēpošanas izlases treneri kļuva 2022. gadā, bet pirms tam viņš strādāja Vācijas junioru un pieaugušo izlasē, arī Šveices izlasē, palīdzot titulētajam Dario Kolonjam kļūt par distanču slēpošanas zvaigzni. Pirms pievienošanās Itālijas izlasei Krāmers septiņus gadus bija Krievijas izlases treneris. Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā vācietis darbu agresorvalstī neturpināja.
