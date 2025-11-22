Šo gadu sērijā "Vakara romāns" noslēgs intriģējoša debija – Ivo Giluča zinātniskās fantastikas romāns "Neirolasis".
Ivo Gilučs savā pirmajā romānā spēlējas ar mūsdienu informācijas tehnoloģijām un izaicina to iespējas. Ir 2035. gads, un P. Stradiņa slimnīcā nolemts pirmo reizi dzīva cilvēka atmiņu nolasīšanai pielietot daudzfunkcionālo neironu lasītāju jeb Neirolasi. Par zinātniskā eksperimenta objektu izvēlēts miljardieris Rūdolfs Tērauds cerībā, ka revolucionārā tehnoloģija atklās, kā tieši notika negadījums, kura rezultātā uzņēmējs nonāca komā. Protams, zinātniskā fantastika jau izsenis sapņojusi par viena cilvēka apziņas pārvietošanu cita cilvēka ķermenī, taču šķiet – pirmo reizi cilvēces vēsturē esam šai neiespējamā robežai pietuvojušies tik cieši. Bet kādēļ šī doma ieinteresējusi autoru?
Tā kā lasītāji par jums vēl neko nezina, vai varu lūgt īsu stāstu: kas ir Ivo Gilučs, ko darāt ikdienā, ar ko aizraujaties, kā sākāt interesēties par literatūru un kā izlēmāt savu uzrakstīto nodot vērtēšanai žūrijai un lasītājiem?
I. Gilučs: Kaut arī man ir 33 gadi, vārds, apziņa un pat ķermenis, es savu dzīvi vēl neesmu iesācis – jūtos it kā iesaldēts; skatos no malas, kā rosās citi, aizķerošāko pierakstot. Tā kā man nav ne mājdzīvnieku, ne pēcnācēju, ne pat ģimenes locekļa Nr. 2, tad vienīgie mani rūpju bērni ir manas grāmatas. Mitinos savā Zemeslodes pleķītī un, čubinoties dārzā, audzēju augus iztikai – pieplacis pie dabas krūts (smejas). Ārpus savām un svešām grāmatām, kuru dēļ man arī nav laika aktīvāk mijiedarboties ar līdzcilvēkiem, es labprāt skatos ārzemju komēdijas, fantastiku, gadās līgoties rokmūzikas ritmos un pat uzraut kādu datorspēli.
Ar literatūru aizrāvos 2007. gadā, kad gāju 9. klasē un Ziemassvētkiem vajadzēja atrast vai sacerēt kādu pantiņu. Man bija slinkums to meklēt internetā, tāpēc uzrakstīju savējo, un vēl vienu arī klasesbiedram, kas palūdza. Abus darbus vēlāk izlika koridorā pie sienas, un tad man sagribējās turpināt vārsmot. Drīzumā sāku savu pirmo romānu, bet, tā kā šīs pārdomas šķita pārāk personiskas, manuskriptus nevienam nerādīju – ja neskaita pēdējiem "Rēzeknes Almanahiem" un laikrakstam "Rēzeknes Vēstis" iesūtīto dzeju. Nopietni atvērties pasaulei nolēmu tikai 2024. gadā, tad arī uzrakstīju "Neirolasi", kurš pēc skaita ir mans ceturtais romāns, bet pirmais atrada ceļu pie lasītājiem. Laiks rādīs, vai "atvilktnes" nīkuļiem būs lemts ieelpot svaigu gaisu (smejas).
Kādas grāmatas pats labprāt lasāt, un vai ir kāds rakstnieks, no kura esat iedvesmojies?
Nosaukšu rakstniekus, kas man deva impulsu domāt un pašam rakstīt: filozofi – Nīče, Šopenhauers; klasiķi – viennozīmīgi Dikenss. Fantasti – Tolkīns, Velss, Orvels, Šeklijs, Lems, Azimovs; reālismā – Londons, īpaši "Mārtins Īdens"; latviešu literatūrā – nepārspējamais bagātīgas valodas lielmeistars Laimonis Purs ar "Degošo pilskalnu" sēriju. Kā redzat, nekā unikāla nav – populārie un laika gaitā aktualitāti nezaudējušie rakstnieki, kas joprojām saviļņo pat šī gadsimta intelektuāli izlutināto cilvēku prātus.
Ja runā par iedvesmu, tā atrod mani visur: grāmatās, filmās, seriālos, mūzikā un pat datorspēlēs. Viss, kas aizķer, tiek momentā ierakstīts kladē, lai vēlāk, analizējot emociju iemeslu, iespējams, jau pielietotu daiļradē. Pārsvarā es lietoju paša sacerēto, bet gadās arī citas idejas pārveidot un padziļināt spilgtāka efekta sasniegšanai. Interesanti vēl arī tas, ka citu autoru grāmatas es pārsvarā cauršķirstu, nevis izlasu no vāka līdz vākam, pedantiski izvērtējot saturu, stilu un valodu.
Mūsdienu lasītājus, kuru diemžēl ir palicis gauži maz, grūti ar kaut ko pārsteigt, tāpēc neatlaidīgi jāmeklē veidi, kā iespiesties atmiņā. Nav pat svarīgi, kādas emocijas izsauks teksts, galvenais, lai tās vispār būtu.
Kā radās ideja par Neirolasi – tas atgādina vairākus Sci-fi romānus, kuros autori rotaļājušies ar ideju par cilvēka apziņas pārnešanu uz citu personu (pirmais, kas nāk prātā, ir, protams, Heinleina "I Will Fear No Evil", bet ir arī daudzas citas)?