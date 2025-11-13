Latvijas futbola izlases kādreizējais uzbrucējs Artjoms Rudņevs, kurš bija sacēlis ažiotāžu ar izteikumiem par latviešu valodu, pēc astoņu gadu pauzes atgriezies sportā.
Viņš decembrī sāks strādāt par treneri Daugavpils futbola skolā.
Beidza 29 gadu vecumā
Artjoma Rudņeva futbolista karjera nebija gara, bet ļoti spilgta. 21 gada vecumā viņš no Daugavpils aizbrauca uz Ungāriju, pusotru gadu vēlāk pārcēlās uz Poliju, kur uguņoja Poznaņas "Lech" rindās, izcēlās ar "hat trick" UEFA Eiropas līgā pret Turīnas "Juventus", otrajā sezonā ekstraklasē 29 spēlēs 22 vārti. Šāds sniegums nodrošināja iespēju pāriet uz nākamo līmeni – 2012. gadā viņu nopirka "Hamburger SV" par Latvijas futbolistu transfēru rekordsummu – aptuveni 3,5 miljoniem eiro. Otrais sarakstā ir Andrejs Štolcers, par kuru Londonas "Fulham" 2001. gadā samaksāja Doneckas "Sahtar" ap trim miljoniem eiro.
Rudņevam jau pirmajā sezonā Vācijas bundeslīgā izdevās iekļūt desmit rezultatīvāko spēlētāju vidū – 34 mačos 12 vārti. Turpinājums nebija tik iespaidīgs, tomēr kopumā bundeslīgā uzbrucējs nospēlēja piecas sezonas un 2017. gadā vēl pirms 30 gadu sliekšņa sasniegšanas lika futbolam punktu. Rudņevs vienmēr vairījies no publicitātes, un pēcāk nekas plašāk par viņa gaitām nebija zināms.
Nu kādreizējā futbola zvaigzne izrādījusi vēlmi pievērsties trenera gaitām dzimtajā Daugavpilī, kur mīt ar ģimeni, un pašvaldības dibinātajā futbola skolā viņš strādās ar U-13 vecuma komandu. Rudņevam nebūs pilnas slodzes darbs, vispirms jāskatās, kā veiksies ar jaunajiem pienākumiem.
"Artjomu pazīstu kopš bērnības, bieži vien komunicējam. Pirms apmēram pusotra mēneša viņš ar mani sazinājās, satikāmies, teica, ka radusies vēlme iesaistīties procesā, pamēģināt.
Viņš 2012. gadā pabeidza Daugavpils Universitāti, bet šobrīd Latvijas Sporta federāciju padomē (LSFP) bija nepieciešams iziet trenera sertifikāciju, ko arī izdarīja,"
"Latvijas Avīzei" teica Daugavpils futbola skolas direktors Deniss Sarafaņuks. "Rudņevs jau ir pabijis arī treniņos un radusies liela interese, teica, ka grib strādāt ar puišiem, kuri sāk spēlēt uz lielā laukuma 11 pret 11. Mums jau bija plānots ņemt papildu treneri."
Gorkša atklātā vēstule
Tieši pēc augstākās izglītības iegūšanas Latvijā, proti, 2012. gadā, Rudņevs publiski izteicās, ka latviešu valodas zināšanas viņam nav vajadzīgas. Saprast daudzmaz varot, bet sarunāties – ne. Vēl spēlējot Polijā, Rudņevs palūdza savam klubam "Lech" uzvārdu uz krekla drukāt bez galotnes s – Rudnev, lai uzsvērtu savu krievisko izcelsmi. Pēc izteikumiem par latviešu valodu atklātu vēstuli izplatīja tā brīža Latvijas izlases kapteinis Kaspars Gorkšs: "Jautājums ir par attieksmi. Mana izlases biedra gadījumā, manuprāt, runa ir vairāk par veselo saprātu un savā ziņā vienkāršu inteliģences trūkumu, un neizprotamu bravūru. Dzirdot un lasot atspoguļotos izteikumus, neviļus aizdomājos, ka runātājs nebūt nav ne nodevējs vai kauna traips, kā tiek skandināts, bet apveltīts ar muļķību. Tieši tādu pašu kā visiem pārējiem, kuri, dzīvojot Latvijā, tā arī nav uzskatījuši par vajadzīgu mācēt savas valsts valodu un vēl vairāk – lepojas ar savu nemācēšanu."
Deniss Sarafaņuks norādīja, ka Rudņevs pārvalda latviešu valodu optimālā līmenī, un ir pārliecināts, ka pāris mēnešu laikā tā vēl krietni uzlabosies.
Saskaņā ar likumu pašvaldības mācību iestādē treniņi jāvada latviešu valodā, bet – vai tā tas tiešām notiek pilsētā, kur lielākais vairums iedzīvotāju ir krievvalodīgie? "Šis jautājums ir diezgan sensitīvs. Oficiāli nav konstatēts neviens pārkāpums un neviens nav sūdzējies. Aizpagājušajā gadā pārbaudījām treneru valodas zināšanas un visi izgāja cauri," norādīja Sarafaņuks, piebilstot, ka viņš ar Rudņevu runājot nevis krieviski, bet gan latviski, lai laikus pierod.
Tieši nacionālo jautājumu dēļ Artjoms Rudņevs tā arī nekļuva par Latvijas izlases fanu mīluli. Iespējams, ja nacionālajā komandā viņš spēlētu tikpat spilgti kā klubos, tad situācija būtu citāda, taču valstsvienības rindās 38 spēlēs izdevās gūt vien divus vārtus.
Par mata tiesu
Aleksandra Aristova, LSFP sertifikācijas un sporta projektu speciāliste: "Artjoms Rudņevs 4. novembrī nokārtoja B kategorijas trenera sertifikātu futbolā. Eksāmens jākārto klātienē latviešu valodā, testa veida jautājumi datorā. Rudņeva rezultāts bija 68 procenti – 27 pareizas atbildes no 40, kas ir slieksnis, lai būtu ieskaitīts. Latviešu valodas zināšanas netiek novērtētas, tests izveidots, lai pārbaudītu zināšanas treniņu teorijā, anatomijā, fizioloģijā utt."
