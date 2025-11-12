Ukrainas izmeklētāji otrdien apsūdzēja prezidenta Volodimira Zelenska tuvu sabiedroto Timuru Mindiču 100 miljonu ASV dolāru vērtas korupcijas shēmas vadīšanā.
Mindičs ir līdzīpašnieks mediju producēšanas studijā "Kvartal 95", kuras līdzdibinātājs Zelenskis pirms kandidēšanas prezidenta vēlēšanās bija aktieris un komiķis.
Apsūdzības Mindičam ir jaunākā epizode korupcijas skandālā, kas saistīts ar plašu līdzekļu piesavināšanos no enerģētikas nozares. Ukrainas enerģētikas nozarē ieplūst lieli Ukrainas un ārvalstu līdzekļi, jo pēc Krievijas nemitīgajiem gaisa uzbrukumiem atkārtoti tiek atjaunota infrastruktūra.
"Mindičs īstenoja kontroli pār naudas uzkrāšanu, sadali un legalizēšanu, kas iegūta ar noziedzīgiem līdzekļiem Ukrainas enerģētikas nozarē," paziņoja Specializētās pretkorupcijas prokuratūras prokurors.
Aizdomās turētais izmantoja "draudzīgas attiecības ar Ukrainas prezidentu" savā noziedzīgajā darbībā, piebilda prokurors.
Nacionālais pretkorupcijas birojs pirmdien pavēstīja, ka ir atklājis korupcijas shēmu enerģētikas nozarē, kurā atmazgāti līdzekļi 100 miljonu dolāru vērtībā.
Pretkorupcijas birojs otrdien paziņoja, ka ir aizturējis piecus cilvēkus un identificējis septiņus citus aizdomās turamos izmeklēšanā par 100 miljonu dolāru vērto kukuļdošanu enerģētikas nozarē.
Pretkorupcijas birojs nenosauca aizdomās turamo vārdus, bet norādīja, ka starp viņiem ir uzņēmējs, kas tiek uzskatīts par shēmas vadītāju, bijušais enerģētikas ministra padomnieks un valsts atomenerģētikas uzņēmuma "Energoatom" vadošs darbinieks.
Specializētā pretkorupcijas prokuratūra arī apsūdzēja tieslietu ministru Hermanu Haluščenko, kurš iepriekš četrus gadus bijis enerģētikas ministrs, "personīgu labumu" gūšanā no Mindiča apmaiņā pret naudas plūsmu kontroli enerģētikas nozarē.
Tieslietu ministrija paziņoja, ka Haluščenko sadarbojas ar izmeklētājiem un atturēsies no komentāru sniegšanas.
Hermans Haluščenko šobrīd atstādināts no amata.
"Šorīt notika valdības ārkārtas sanāksme. Mēs nolēmām atstādināt Hermanu Haluščenko no tieslietu ministra pienākumu pildīšanas. (..) Ar valdības lēmumu ministra pienākumu izpilde uzticēta tieslietu ministra vietniecei Eiropas integrācijas jautājumos Ludmilai Suhakai," paziņoja premjerministre.
Nacionālais pretkorupcijas birojs veica plašus reidus pēc 15 mēnešus ilgas izmeklēšanas enerģētikas nozarē.
Biroja izmeklēšanas komandas vadītājs Oleksandrs Abakumovs pavēstīja Ukrainas valsts televīzijai, ka Mindičs neilgi pirms šiem reidiem atstājis valsti.
Pēc pirmdien veiktajiem reidiem Zelenskis paziņoja, ka visas darbības pret korupciju ir "ļoti nepieciešamas", un mudināja amatpersonas sadarboties ar pretkorupcjas iestādēm. Prezidents vēl nav komentējis apsūdzības Mindičam.
Ukrainas valdība otrdien atlaida "Energoatom" uzraudzības padomi. Šo lēmumu un steidzamu valsts vadītu auditu premjerministre Jūlija Sviridenko nosauca par "pirmajiem lēmumiem "Energoatom" atsākšanai".
Sistēmiskas korupcijas izskaušana ir viena no galvenajām prasībām, kas Ukrainai jāizpilda pirms iestāšanās Eiropas Savienībā.
Zelenskis vasarā izpelnījās kritiku no ukraiņu un Briseles puses, kad viņš mēģināja pakļaut valdības kontrolei abas neatkarīgās pretkorupcijas iestādes - Nacionālo pretkorupcijas biroju un Specializēto pretkorupcijas prokuratūru.
