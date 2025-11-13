Atsevišķi Saeimas deputātu izteikumi mazina demokrātiju, žurnālistiem pauda parlamenta atbalstu apstiprināšanai Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (SEPLP) locekļa amatā neguvušais Jānis Siksnis.
Nevalstisko organizāciju (NVO) un Ministru kabineta (MK) sadarbības memoranda virzītais kandidāts atzina, ka Saeimas lēmums nebija pārsteigums.
Viņš arī sacīja, ka nav pārsteiguši pārmetumi par krievu valodu sabiedriskajos medijos. Tai pat laikā Siksnis uzsvēra, ka SEPLP viņa vadībā vēl pagājušā gada pavasarī lēma par būtiski jaunu pieeju sabiedriskajos medijos. Tostarp no nākamā gada tiek slēgts krievu valodā raidošais "Latvijas Radio 4 - Doma laukums".
"Mēs visi kopā vienbalsīgi esam pieņēmuši vēl citus lēmumus, lai sabiedriskajos medijos nebūtu divvalodība, lai tā netiktu veicināta Latvijā," teica Siksnis. Viņaprāt, jautājums par krievu valodu sabiedriskajos medijos ir atrisināts.
Siksni satrauc runas par SEPLP locekļu skaita samazināšanu, kas, viņaprāt, ir ļoti bīstami. Tādas izskanējušas arī šodienas Saeimas sēdē. Viņš pauda, ka jāturpina darbs gan ekspertiem, gan nozares pārstāvjiem, skaidrojot deputātiem un sabiedrībai kopumā, ka padomes samazināšana un runas par to ir ļoti bīstama tendence.
"Tādā veidā mēs tiešām samazinām demokrātiju, mēs palielinām politiskā spiediena risku. Tas man šķiet ir ļoti bīstami," teica Siksnis.
Viņš pauda, ka arī citi deputātu izteikumi šodienas sēdē nav bijuši nekāds jaunums. Piemēram, par sabiedriskā medija it kā redakcionālo atkarību. "Es to, protams, redzu kā tādu atriebību vai iespēju ieriebt sabiedriskajiem medijiem par to, ka manā vadībā SEPLP tomēr ir visu laiku ļoti stingri turējis politiskās neietekmējamības latiņu," teica Siksnis.
Viņaprāt, SEPLP viņa vadībā ir izdarīts daudz, tai skaitā piesaistīts finansējums. Tas, pēc Sikšņa teiktā, "vienmēr raisījis aizkaitinājumu politiķos".
Siksnis arī atkārtoti apliecināja, ka pašreizējās SEPLP locekles, agrākās "Latvijas Radio" vadītājas Unas Klapkalnes izplatītais paziņojums, ka viņa atkāpsies, ja Siksni apstiprinās amatā, bijis šokējošs. "Acīmredzot, tam arī bijusi kāda ietekme," minēja Siksnis.
Tāpat viņš atzina, ka nezina, vai ieteiktu kādam piedalīties konkursā uz šobrīd joprojām vakanto SEPLP locekļa amatu, ja tāds atkal tiktu rīkots. "Tas, manuprāt, jau sāk kļūt patiešām smieklīgi," teica Siksnis.
Viņš atzīmēja, ka šodienas Saeimas sēdē izskanēja rosinājumi mainīt kandidātu izvirzīšanas un apstiprināšanas mehānismu, bet tad tam, Sikšņa ieskatā, būtu jānotiek "normālā kārtā".
Šobrīd Siksnim neesot padomā nekādas konkrētas turpmākās karjeras iespējas.
Jau vēstīts, ka Saeimas vairākums ceturtdien neatbalstīja Sikšņa iecelšanu SEPLP locekļa amatā, līdz ar to parlaments izbrāķēja jau otro no NVO un MK sadarbības memoranda padomes virzītajiem kandidātiem.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu