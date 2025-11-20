2026. gada valsts budžeta veidošanas procesam tuvojoties finišam, jākonstatē divas dīvainības. 

Pirmkārt, reti kad papildu priekšlikumu izvirzīšana budžetam un to caurskatīšana notikusi tik mierīgā un lietišķā atmosfērā, praktiski bez lielām publiskām diskusijām. Visticamāk, tas noticis tādēļ, ka politiskās emocijas tika "izšautas" negaidīti plaši izvērstajā diskusijā ap Stambulas konvencijas denonsēšanu, kas šogad aizēnojusi svarīgākā ikgadējā dokumenta – valsts budžeta – veidošanas procesu. Stambulēšana lika sabiedrībai ieraudzīt plaisas valdības krūzē, kas līdz tam tika puslīdz veiksmīgi apslēptas. Iespējams, ka, cenšoties nepārvērst valdības krūzi lausku kaudzē, Saeimas politiķi un valdība tagad uzvedas mierīgāk, pragmatiskāk un praktiski nekonfliktē, kas ir neparasti. "Pēc sarunām ar koalīcijas partneriem panākta vienošanās par teju visiem iesniegtajiem priekšlikumiem, taču palikušas "daudzas tehniskas detaļas"," tā tieši pirms svētkiem paziņoja finanšu ministrs Arvils Ašeradens. Kad vēl tā ir bijis, ka dažādu partiju politiķiem gandrīz par visu budžeta sakarā izdodas vienoties pie sarunu galda, neatstājot domstarpību risināšanu uz Saeimas balsojumu...

Taču publiskam kašķim vienmēr ir vieta demokrātiskas valsts darba kārtībā. Un situācijā, kad politiķi cits citam matus plūkt negrib, kādam jāaizpilda vakantā vieta. Un šogad galvenais kašķis izvērties starp valdību un tās sociālajiem partneriem, visvairāk jau uzņēmēju pārstāvjiem. Grūti atcerēties citu gadu, kad viena no ietekmīgākajām uzņēmēju organizācijām, Latvijas Darba devēju konfederācija, nav atbalstījusi budžeta virzīšanu uz izskatīšanu Saeimā, jo kategoriski nepiekrīt valdības rīcībai publisko izdevumu mazināšanā. 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija
Lasi 2 gadi akcija produkts

Lasi 2 gadus

AKCIJA! Abonē gadam, lasi 2 gadus. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā. 

29,99 € / uz 104 nedēļām . Tikai 0,29 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē