9. novembrī Jevgeņijs Vorobjovs, dodoties ar sabiedrisko transportu no Jaunmārupes uz Jūrmalu, mājās vairs nepārnāca. Kā vēsta TV3 raidījums "Degpunktā", meklēšana ilga sešas dienas.
Svētdien viņa māsa Natālija pēdējo reizi sazinājās ar brāli, kurš pa telefonu īsi noteica: "Es jau eju". Taču seniors nepārnāca. Izrādījās, ka Slokas stacijā viņš kļūdaini iekāpis vilcienā Tukuma virzienā. Sapratis kļūdu, izkāpa "Kūdrā" un devās kājām atpakaļ, iebraucot mežos un purvā.
Glābēji, ģimene un tuvinieki viņu meklēja visu nedēļu, līdz sestdien vīrieti atrada purvā dzīvu.
Mediķi Jevgeņiju nogādāja slimnīcā stabilā stāvoklī.
Plašāk raidījuma "Degpunktā" sižetā.
