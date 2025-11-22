Influenceru Dzenīšu ģimenei pieder savs interneta apģērbu veikals, un Kristīne raidījumā “Ģimene burkā” ir saņēmusi kādu īpašu sūtījumu no savas šuvējas – jaunus peldkostīmus. Viņa skaidro, ka viss sācies ar sporta tērpu šūšanu un tirgošanu, taču nu piedāvājums krietni paplašinājies.
Verot vaļā sūtījumu, Kristīne stāsta: “Šeit ir kaut kas ļoti īpašs. Mēs tikko radījām šīs divas lietiņas, kuras man atsūtīja šuvēja no otra Latvijas gala. Tā kā mēs daudz ceļojam, es gribēju, lai man ir savi bikini – tieši tādi, kādus es vēlos.
Parasti, kad gatavojamies braukt ceļojumā, es prasu šuvējai, vai varam paspēt uzšūt ko jaunu. Jo uz katru ceļojumu man vajag jaunu bikini. Ir arī konkrētas lietas, kuras es veikalā nosaucu konkrētā galamērķa vārdā, piemēram, Hawaii Set un tamlīdzīgi.”
Tā kā Kristīne ar ģimeni drīzumā brauks uz Maroku, viņa šoreiz pasūtījusi bikini sarkanā krāsā, kas, viņasprāt, ļoti piestāv šai vietai. Viņa skaidro, ka apģērbu izgatavošana sākas ar skici, kas ataino Kristīnes vēlmes, pēc tam jau šuvēja vērtē, vai to var uzšūt vai nē.
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu