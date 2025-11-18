Šī nedēļa Latvijā gaidāma nokrišņiem bagāta. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs prognozē, ka nedēļas sākumā turpināsies ciklonu ietekme, līdz ar to Latvijā bieži gaidāms lietus, slapjš sniegs, šur tur – arī sniegs ar nelielu sniega segas veidošanos.
airākas slēpošanas trases cer sākt darbību līdz ar stabilāku laikapstākļu iestāšanos, aģentūrai LETA atzinuši vairāku slēpošanas trašu pārstāvji. "Ozolkalna" pārstāvji pirms svētkiem teikuši, ka laika prognoze vēl nav pietiekami stabila un solītais sals nav pietiekams, lai sāktu sniega ražošanu. Lai sāktu darbināt sniega pūtējus, ir vajadzīga konstanta vismaz -4 grādu temperatūra piecas diennaktis.
Viens sniega lielgabals pie -1 grāda var saražot aptuveni piecus kubikmetrus sniega stundā, bet pie gaisa temperatūras, kas ir -12 grādi, tas var saražot aptuveni 100 kubikmetrus sniega stundā. Mazāks mīnuss – mazāk sniega var saražot, sacījuši "Kamparkalna" pārstāvji. "Briežkalna" pārstāvji atzīmējuši, ka tuvākajā laikā pārbaudīs un testēs iekārtas, lai pārliecinātos par to stāvokli un gatavību jaunajai sezonai.
Uz jautājumu par pagājušo ziemas sezonu "Žagarkalna" pārstāvji atbildējuši, ka sezona bija īsāka nekā citus gadus. Aukstuma periodi bija īsi, līdz ar to iepriekšējā ziema nebija finansiāli izdevīga. Neskatoties uz to, "Žagarkalns" turpinās darbību. "Ozolkalna" pārstāvji atzīmēja, ka pēc pagājušās ziemas nav bijis viegli atrast līdzekļus un motivāciju turpināt darbu, bet uzņēmumā ir sakopoti līdzekļi un spēki, lai turpinātu darbību.
