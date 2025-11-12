"Apsūdzība ir absurda un nepamatota. Nevar būt, ka viena persona pieņem lēmumu, bet apsūdzība tiek celta citai... Es saprotu, ka cīnos pret varenu sistēmu prokuratūras izskatā" – par Kariņa lidojumu lietu TV24 raidījumā "Dienas personība ar Veltu Puriņu" teic bijušais Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis un piebilst, ka, visticamāk, lieta ilgs vairākus gadus.
Plašāk skaties video:
